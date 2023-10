Az alkohol és a dohányzás tartozik a legelterjedtebb káros szenvedélyek közé az Európai Unióban (EU), ezt követi a marihuána fogyasztás az extasy és a többi stimuláns anyag használata, majd a sort a hallucinogének, az ópium és a heroin zárja. A magyar fiatalok az EU kábítószerfogyasztási rangsorában a középmezőnytől egy kicsit lejjebb helyezkednek el, mondta az Economxnak Haller József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Rendészettudományi Doktori Iskolájának vezetője, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora.

Komoly módszertanok vannak arra, hogy hogyan néz ki a drogfogyasztás Európában és ezen belül Magyarországon is. Amire én szívesen hagyatkozom az pedig a European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) jelentés, bár az adatokat legutoljára 2019-ben frissítették – mondta a szakember.

Minden második fiatal dohányzik

Egy másik jelentés az European Drug Report 2023 adatai szerint, amit október 10-én frissítettek és 2021-es adatokat tartalmaz Magyarországon a 14-34 évesek közel 52 százaléka dohányzik, 10,8 százalék élete során szívott marihuánás cigarettát, az extasyt pedig 4,7 százalékuk próbálta.

Alkoholt a 15-64 évesek 70 százaléka fogyasztott az adatfelvételt megelőző egy év során. 15-34 évesek szintén hasonló arányban (72 százalék) nyilatkoztak az alkoholfogyasztásról.

A Nemzeti Drog Fókuszpont jelentése szerint sokkoló adat, hogy a magyar 16 évesek körében a második legnépszerűbb bódítószer a nyugtatók és altatók használata és ezeket még alkohollal is keverik. A tanulmányból kiderült, 2021-ben 42 túladagolásos haláleset is történt – erről itt írtunk bővebben. Arra is kitértek, hogy az új bio, vagy herbál néven ismert szerek új megjelenési formát is öltöttek az elmúlt években, ezeket fogpiszkáló, varázsdohány, papír néven dobják a drogpiacra.

Iszákosak a magyar kamaszok

Az ESPAD-jelentés szerint, a magyar kamaszok élen járnak az alkoholfogyasztásban, mert Dánia, Németország, Ausztria után negyedik helyen állnak a magyar fiatalok – mondta az NKE professzora. Magyarországon a tanulók 83,9 százaléka fogyasztott alkoholt az elmúlt egy év során, Németországban pedig 85,7 százalékuk.

Európai jelenség, hogy egyre gyakoribb, hogy nagyon korán kezdik a gyerekek a drogfogyasztást.

A számok azt mutatják, hogy a kamaszok zöme már 13 éves kora előtt kipróbál valamilyen drogot és azt hosszabb ideig használja is.

Mindegyik drogra rá lehet szokni, az LSD és a hallucinogének viszont nem okoznak függőséget, de a többi drogról ezt nem lehet elmondani, mindegyik élvezeti szernél a hozzászokás veszélye igen magas – mondta Haller József. A szakember szerint a legmagasabb a rászokás az opiátoknál és a pszichostimulánsoknál. Kiemelte: a kristálynál vagy a chracknél is nagyon gyorsan történik a rászokás és hangsúlyozta, hogy még az ártatlannak tűnő marihuána sem veszélytelen.

A marihuánára is rá lehet kattanni

A kamaszok körében – idehaza és külföldön - a napi, heti marihuána használat gyakori és ha valaki eljutott erre a szintre már 30-50 százalékos eséllyel válik függővé és szenvedélybeteggé – hívta fel a figyelmet a professzor.

A pandémia alatt jellemzően ellátási nehézségekkel szembesülhettek a kábítószerhasználók, de nem volt jellemző a drogfogyasztás emelkedése.

A drogok alapvetően abba a kommunikációba szólnak bele, ahogy az idegsejtek egymással beszélgetnek, ezért is vált ki sokaknál más-más hatást a szerhasználat. Globálisan a szakemberek ismerik ennek a genetikáját, de még nem ismerik tökéletesen. Jellemzően a genetika határozza meg, hogy a kábítószer ízlik-e valakinek vagy sem és annak is van genetikai háttere, hogy valaki függő lesz-e vagy nem.

A szakember példaként említette, hogy ha valakinek a családjában a szülő szerfüggő, vagy alkoholista, akkor azt tekintse a fiatal kockázati tényezőnek.

Haller József azonban azt hangsúlyozta: nem a gének tesznek valakit szenvedélybeteggé, hanem saját maga lesz azzá. Az ellátórendszerben az addiktológiai osztályokon túl nagyon sok civil szervezet is részt vesz a szenvedélybetegek ellátásában és támogatják őket, hogy megszabaduljanak a függőségtől, vagyis van segítség azok számára, akik szeretnének leszokni.

Senkit nem üldöznek egy füves cigi miatt

Kitért arra is, hogy nem üldöznek senkit ma Magyarországon enyhe marihuána fogyasztás miatt. Jogászok szerint legalább nyolcszor kell bíróság elé kerülnie valakinek, hogy egyáltalán végrehajtandó ítélet szülessen ellene. Az eljárások kezdetén az elterelésen van a hangsúly, és nem kerül börtönbe senki egy-egy marihuánás cigaretta elszívása miatt. Komolyabb jogi procedúrával azok találják szembe magukat, akik kereskednek is a kábítószerrel.

Az ESPAD jelentés szerint Magyarországon sem okoz túl nagy gondot a könnyű drogokhoz beszerzése ezen a téren is középmezőnyben vagyunk.

Az új pszichoaktív szerek – amiket herbal gyűjtőnéven ismerhetünk – többsége olyan vegyület, amelyek hasonlítanak a kannabiszban lévő hatóanyagokhoz, de ezek nagyon veszélyes szerek – mondta a szakember.

Nyolc havonta váltottak a vegyészek

2012-2021 között Magyarországon 18 új szintetikus kannabinoid jelent meg, mindig akkor szűnt meg egy újfajta kannabioid forgalmazása a drogpiacon, amikor a hatóanyag tiltólistára került és megjelent a Magyar Közlönyben az ezzel kapcsolatos rendelet. Jellemzően nyolc havonta hoztak létre egy új vegyületet, a gyógyszeriparban, a klinikai kutatások során jellemzően tíz év alatt fejlesztenek ki egy új vegyületet – hívta fel a figyelmet Haller József.

Az új szerek veszélyessége a szakember szerint az, hogy kontroll nélkül kerülnek a piacra, van amelyik kisebb károkat okoz és van, amelyik használata nagyon rövid időn belül végzetes következményekkel is járhat.

Magyarországon az új szerek használatához kapcsolódóan évente 10-12 haláleset köthető. Az európai drogügynökség jelentése szerint nagy valószínűséggel ezeket a szereket Kínában vagy más távol-keleti országokban fejlesztik ki. A szakember úgy fogalmazott ahhoz, hogy ilyen ritmusban valaki létre hozzon újabb és újabb vegyületeket, az kell, hogy nagyon professzionális vegyész legyen. Ugyanakkor kell egy professzionális marketing stratégiát megalkotó csapat is, hiszen úgy tűnik, hogy a vegyészek nyomon követik a vegyületek törvényi státuszát, utalt arra, hogy egész biztosan figyelemmel kísérik a Magyar Közlönyt is, hogy mikor jelennek meg a tiltólistás vegyületek.