Nem jó ugyanaz mindenkinek, itt egyre nehezebb kielégíteni az igényeket

A fintech-vállalatok globális növekedése lassul, de Amerikában és Európában továbbra is bővülnek ezek az innovatív cégek, Magyarországon azonban nem sikerült fenntartani a kiugró növekedést és a befektetési hajlandóságot. A digitális fizetési és hitelezési megoldások népszerűsége megmaradt, az X-es korosztály hamar felzárkózott a Z-generációhoz. Eközben erősödtek a kiberbiztonsági kihívások is, ami miatt több uniós fintech- és AI-szabályozás is életbe fog lépni. Fischer Bálint, a Dorsum üzletfejlesztési igazgatója szerint a bankszektor legnehezebb feladata a fogyasztók figyelmének fenntartása lesz.