Az Erste Bank és a Mastercard együtt jelentette be, hogy a magyar piacon először az Erste nyerte el a technológiai cég Digital First minősítését. Ennek értelmében az ügyfelek a számlanyitásnál egy teljeskörűen használható digitális kártyát kapnak, így több hetes várakozás nélkül azonnal használhatják azt online és bolti fizetésre egyaránt.

Ez azt is jelenti, hogy az ügyfelek akár a plasztik kártyát is mellőzhetik, ha elektronikusan szeretnének fizetni az üzletekben vagy a webáruházakban. A Mastercard Digital First minősítése alapján a bankkártya teljes életciklusában minden apró mozzanat digitálisan is elérhető, nincs szükség személyes, bankfióki ügyintézésre.

Új kártyát/bankszámlát igényelhetnek a mobilappon keresztül szelfis azonosítással.

A bankkártyák near-real time (azaz másodperceken, de legfeljebb pár percen belül) elkészülnek és egy gombnyomással bekerülnek a mobiltárcánkba, így azonnal használhatóak.

Az összes kártya funkció elérhető a banki applikációban, így például a limitmódosítás, a kártya befagyasztása és aktiválása, letiltása.

A kártya összes adata megtekinthető a mobilappban, ami lehetővé teszi az online vásárlást a fizikai kártya megléte vagy jelenléte nélkül is.

Mindehhez persze szükség van a bank saját alkalmazására.

„Saját kutatásaink azt mutatják, hogy a mobilfizetés egyre jelentősebb előretörésével sok ügyfél már egyáltalán nem igényli a fizikai bankkártya használatát, különösen igaz ez a legfiatalabb generációra, hiszen ők már mindent a mobiljukon intéznek. Ráadásul Magyarországon elfogadói oldalon is kiemelkedően magas az érintésmentes fizetések aránya, így nyitva áll az út a digitális fizetések további fejlődése előtt” – mondta Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős vezetője.

A tanúsítvány további fontos előnye lehet, hogy a fizikai bankkártyáról lehagyható az ügyfél nevén kívül minden más érzékeny adat, tehát akár a kártyaszám, lejárati dátum, vagy CVC-kód, mert a banki appban ezek mindig elérhetőek.

Így a fizikai kártya elvesztése esetén sem lehet visszaélni azzal.

E mellett másik nem elhanyagolható szempont, hogy a környezeti terhelés is csökkenthető, ha kevesebb plasztik kártyát kell legyártani.

Legfeljebb az Ersténél újdonság

A fizetéstechnikai innovációként beharangozott digitális fejlesztés persze korántsem új dolog. Az ismertebb banki szolgáltatóknál gyakorlatilag a kezdek óta működik.

A Revolutnál csomagtól függően többféle betéti kártyája is lehet az ügyfélnek, emellett minden csomaghoz járnak egyszer és többször használható virtuális kártyák – anélkül, hogy fizikai kártyát kellene igényelni.

Az egyszer használatos virtuális kártyájának adatai minden tranzakció után megváltoznak, ami védelmet adhat a csalások ellen. Ez a kártya jelenleg ugyanúgy Mastercard típusú, mint az Erste megoldása. Persze a kártyával értelemszerűen nem lehet előfizetni havidíjas szolgáltatásokra, és a Google Pay vagy Apple Pay rendszerébe sem lehet integrálni, hiszen minden fizetéskor változik az adata. Egyszerre 1 egyszer használatos virtuális kártya áll rendelkezésre, naponta pedig 5 új kártyaadatot lehet generálni.

Regisztráció után nagyjából két kattintás létrehozni egy többször használható virtuális kártyát, ami a cikk írásakor szintén Mastercard típusú lesz. Akár minden előfizetésre külön kártyát igényelhet az ügyfél és egy jó módja a rendszeres kiadások nyomon követésének. Egyszerre egyébként 20 db virtuális kártyája lehet a Revolut ügyfeleinek, 30 naponként pedig maximum 4 új virtuális kártyát hozhatnak létre, az egyszer használatosakat nem számítva.

A másik ismert szolgáltatónál, a Wise-nál is létezik hasonló megoldás: ezt a funkciót digitális kártyának nevezik. Nagyjából ugyanúgy működik, mint a fizikai, azaz lehet vele költeni online vagy külföldön, a tapasztalatok szerint spórolni lehet az átváltás díjain is. Itt legfeljebb 3 virtuális kártyával rendelkezhet az ügyfél, a dolog egyetlen szépséghibája az, hogy ahhoz, hogy Wise virtuális kártyát igényelhessünk, rendelkeznünk kell a fizikai kártyával. Igaz itt sem kell megvárni, amíg a fizikai kártya megérkezik, azonnal lehet a neten rendelgetni.

A készpénzfelvétel még okozhat gondot

Ha már megvan a digitális (virtuális) kártya, NFC-képes a telefonunk, beállítani is sikerült, akkor mindenhol fizethetünk, ahol van kártyaterminál. Készpénzfelvétel esetén viszont egyelőre korlátozottabbak lehetőségek: ha nincs nálunk plasztik és telefonnal próbálkozunk akkor bizony olyan bankautomatát kell keresni, ami képes az érintéses (NFC-s) kártyaolvasásra. Az ATM-eken általában matrica jelzi, hogy digitalizált kártyás, mobiltelefonos készpénzfelvételre is alkalmasak.

A digitális bankkártya, a mobilos fizetés és készpénzfelvétel sokszor és nem véletlenül hangsúlyozott előnye, hogy nem kell elővenni a bankkártyát, így nem tudják kifigyelni és ellopni az adatait.

Hacsak az Apple bele nem köp a levesbe

Persze, hogy betonbiztos lenne a virtuális fizetés azt legfeljebb egy héttel ezelőtt merte volna bárki teljes meggyőződéssel kijelenteni. Talán kevesen számítottak rá, hogy az egyik legismertebb és legbiztonságosabbnak tartott fizetési rendszernél az Apple Pay-nél lesznek nagyon komoly problémák.

Ahogy az Economx is beszámolt róla kétmilliárd forint tűnt el egytelen nap alatt csak a magyar felhasználók számlájáról. Azt, hogy kibertámadás történt vagy technikai hiba még nem sikerült teljes bizonyossággal kideríteni, ahogy az sem teljesen világos, ahogy a felelősségi kör sem teljesen egyértelmű. A hiba ugyan az Apple-nél és nemzetközi partnerénél volt, ám az MNB a hétvégén a hitelintézeteket szólította fel, hogy haladéktalanul kezdjék meg a jogosulatlan terhelésekhez kapcsolódó kártalanítást. Az MNB tudomása szerint egyébként az Apple már megkezdte a hibás terhelések összegének visszaküldését.