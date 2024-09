A tőzsdén az idei év alfája és ómegája az Nvidia, a mesterséges intelligencia chipeket gyártó cég részvénye. Termékei iránt jelenleg szinte korlátlan a kereslet: lényegében az összes nagy technológiai cég tőle vásárol nagy tételben.

Jövőbeni bizonytalanság

A helyzet ugyanakkor a jövőre nézve már bizonytalanabb: egyrészt nem tudni, hogy mi történik, amikor első körben végeznek a cégek a mesterséges intelligencia infrastruktúra kialakításával, mekkora lesz a kereslet, másrészt felvetődött, hogy az Nvidia megnehezíti, hogy ügyfelei mástól vásároljanak, emiatt vizsgálat is indult ellene.

Elakadt az emelkedő trend

A 2022 októbere óta a nyár eleji tetőig nagyjából 15-szörösére emelkedő részvény a tetőzés óta eső, vagy inkább korrekciós trendben van, ahol egyre alacsonyabb tetőpontok mutatkoznak. Az USA-ban most háromnapos hétvége volt, a nyaralásból visszatérő befektetőknek volt idejük elgondolkodni, hogy mit is tegyenek, már azok, akik időben bevásároltak a részvényből, és azon gondolkoznak, mikor zsebeljék be a biztos profitot.

Egyszerre akart mindenki kimenni az ajtón

Az ilyen hosszú hétvégék után az amerikai kereskedésben időnként előfordulnak igen erős elmozdulások, amikor sokan jutnak hasonló döntésre egy ilyen kérdésben. Most úgy tűnik, a részvény viselkedését és a bizonytalan jövőbeni fundamentumokat áttekintve sokan jutottak arra, hogy amikor kedden kinyit a tőzsde, kiszórják kedvenc részvényük, esetleg egyidejűleg más papírokat is.

Ez nagyon erős eladási nyomást hozott, ami az Nvidia árfolyamát így megroppantotta, azonban szerdán már nem volt nyoma hasonló túlkínálatnak, a kedélyek mintha megnyugodtak volna. Az impulzív eladók vélhetően egy nap alatt végeztek az eladással, így valószínű, hogy inkább a magánbefektetők lehettek többségben az eladói oldalon. Egyelőre nem látni jelét, hogy masszív intézményi eladás zajlana: ők fokozatosan, az árat lehetőleg nem nagyon elmozdítva igyekeznek eladni, hacsak nem sürgeti őket azonnali pénzszerzési kényszer, például más pozíciókon elszenvedett veszteség fedezésére.

A kritikus szint

A grafikont megvizsgálva úgy tűnik, hogy addig nem válik erősen lefelé tartó trenddé a a részvény árfolyamalakulása, amíg az augusztus eleji mélypontot nem múlja alul az ár. Ha erre nem kerül sor, megszakad az alacsonyabb mélypontok sorozata, és inkább oldalazássá alakul a mozgás, esetleg egész addig, amíg a jövő évet illetően valamilyen érdemibb információ nem lát napvilágot, akár a cég előrejelzése, akár a vásárlók várható megrendelései alapján.

Nvidia, 5 hónap Kép: stooq.com

Az augusztus eleji mélypont, a nagyjából 90 dolláros szint elesése viszont már erős trendfordulót jelezhet, ott már komoly fejfölötti kínálat alakul ki, hisz mindazok, akik május óta vásároltak, veszteségben lennének, a korábbi vásárlók közül pedig sokan határt húzhatnak, ahol nem engedik tovább fogyni az eddig csak papíron létező profitot, és biztosítják azt. Ekkor vélhetően már komolyabb, nem egynapos eladói nyomás jelentkezne a papírban, és miután ez a részvény volt felfelé a vezető, vélhetően a piac egészét is lefelé húzná.