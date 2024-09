Nagyon úgy tűnik, hogy az amerikai tőzsdék idei remek teljesítményén fanyalgók is végre megnyugodhatnak. Az emelkedés ugyanis egyre szélesebb körű és kezd átragadni az eddig hanyagolt, úgynevezett value(érték)-részvényekre is, miközben az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve szeptember végén kamatcsökkentésre készül. Ebből pedig tovább profitálhatnak value-részvények – írja összefoglaló elemzésében a Reuters.

Ideje is volt már, hogy a tőzsdei emelkedés nem csak a legnagyobb kapitalizációjú technológiai részvényekre koncentrálódjon. Ennek a mértékét jól mutatja, hogy az 500 legnagyobb amerikai tőzsdei cég árfolyamát követő S&P 500-as részvényindex idei, 18,4 százalékos emelkedésének mintegy negyede kizárólag a chipgyártó Nvidia részvényeinek volt köszönhető.

A value részvények nagy kedvencei az úgynevezett értékalapú befektetőknek, akik keresik a nyereségükhöz, vagy könyv szerinti értékükhöz képest alulértékelt papírokat, s várják, hogy azok árfolyama közelítsen a különböző mutatók által „fair”-nek nevezett értékéhez. Ilyeneket márpedig elemzők szerint bőven találni a pénzügyi és ipari szektorokban egyaránt, különösen akkor, ha a Fed szeptember végén valóban megkezdi a kamatok lefaragását. Ez értelemszerűen csökkenti a cégek hitelfelvételi költségeit, miközben, ha a gazdaság erős marad, az árbevételek nem fognak visszaesni.

Meg is indult a tőke átáramlása az elmúlt hetekben ezekbe a részvényekbe, sőt fel is gyorsult. Az S&P 500 részvényeinek 61 százaléka az elmúlt hónapban felülteljesítette az indexet, míg az elmúlt ez az arány alig 14 százalékos volt – írták a Charles Schwab amerikai befektetési bank elemzői.

Eközben a technológiai óriások úgynevezett „Csodálatos Heteknek” (Magnificent Seven) nevezett csoportja - amelybe az Nvidia, a Tesla és a Microsoft tartozik - 14 százalékponttal alulteljesítette az S&P 500 többi 493 részvényét a vártnál gyengébb amerikai inflációs jelentés július 11-i közzététele óta a BofA Global Research szerint.

Az indexek azt követően is tartották magukat, hogy az Nvidia gyorsjelentésével egyidőben közzétett előrejelzései nem feleltek meg a múlt hét elején a magas befektetői várakozásoknak. Ez újabb jele annak, hogy a befektetők a technológiai ágazaton kívül immár másra is figyelnek. Az átlagos részvény teljesítményét reprezentáló, úgynevezett, egyenlő súlyozású S&P 500 index a héten új rekordot ért el. Idén 10,5 százalékkal emelkedett, csökkentve ezzel a teljesítménykülönbségét az S&P 500-hoz képest.

-Amikor az emelkedés szélesebb körűvé válik, az azt jelzi, hogy egyre több részvény emelkedik. Ez pedig annak köszönhető, hogy a befektetők szerint a gazdasági feltételek támogatni fogják az árbevétel és a nyereség növekedését - írták a Ned David Research elemzői.

Az S&P 500-as index alakulása Kép: Economx, stooq.com

Az idén jól teljesítő értékpapírok közé tartozik a General Electric és a Targa Resources energetikai, ezek részvényei 70, illetve 68 százalékkal emelkedtek. A kisebb kapitalizációjú cégek részvényeiből összpontosító Russell 2000 index eközben 8,5 százalékkal emelkedett a havi mélypontjáról, azonban még nem sikerült megdöntenie júliusi csúcsát.

A pénteken érkező amerikai, a nem mezőgazdasági foglalkoztatottak számának augusztusi alakulásáról szóló jelentés segíthet a szélesebb piaci emelkedésnek, ha azt mutatja, hogy a munkaerőpiac folyamatosan, de nem riasztó ütemben hűl, mondta David Lefkowitz, a UBS Global Wealth Management amerikai részvényekért felelős vezetője. A foglalkoztatási jelentés általában az egyik legpiacmozgatóbb közlemény, és most a szokásosnál is nagyobb figyelmet fog kapni. Ez nem is csoda, mivel augusztus elején pont ez az adat váltott ki eladási hullámot a tőzsdén. Júliusban ugyanis a várt 176 ezernél jóval kevesebb, mindössze 116 ezer munkahely keletkezett és emiatt sokan megijedtek attól, hogy a Fed esetleg elkésett a kamatcsökkentéssel és recesszióba dönti a gazdaságot. Az elemzők átlagosan 164 ezer új munkahellyel számolnak a mostani közlés előtt az investing.com adatai szerint.