Azt el tudom fogadni, hogy van egy törvényes fizetőeszköz, aminek nyomtatott formáját kötelező elfogadni, de ez nem szolgálja se a gazdaság fejlődését, se az ügyfelek kényelmét és biztonságát, se az adóbevételek könnyebb beszedését, ellenőrzését – sorolta az enpenzem.hu-nak Csányi Sándor az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, hogy gazdasági szakemberként miért nem tartja jó ötletnek a készpénzhasználat ösztönzését.

Nem tiltanám, de nem is ösztönözném a készpénzhasználatot. Előbb-utóbb kihal az a generáció, amelyik használja, mert a fiatalok nem akarnak készpénz látni – tette hozzá.

Csányi Sándor úgy vélte,

az, hogy most ennyire előtérbe került a készpénz, semmilyen változást nem indukál és nem fog ismét eltolódni a fizetés a készpénz felé a digitalizációval szemben.

A lapnak beszélt arról is, hogy az OTP-re nézve nem lát tragikus, számottevő terhet azzal, hogy ATM-eket kell építeni.

Az elnök reagált arra is, hogy a Standard and Poor's Global Ratings felminősítése után az OTP Bank adósbesorolása magasabb lett, mint a magyar államé. Mint fogalmazott, ez nem jöhetett volna létre, ha csak Magyarországon lenne tevékenysége a pénzintézetnek. Jó néhány olyan országban ott vagyunk, amelyeknek magasabb a minősítése, és ez meghatározza ezt a lehetőséget – tette hozzá. Csányi Sándor leszögezte, olyan országba nem vonulnak be, ahol labilis a gazdaság. Üzbegisztánról, mint célról elmondta, szerinte a gyors megtérülés meglesz 2,5-3 év alatt.