Az euró árfolyama a reggeli 394,24 forintról 396,21 forintra erősödött kora estére, míg a svájci frank jegyzése a reggeli 415,33 forintról 417,14 forintra emelkedett. A dollár 367,22 forintról 368,65 forintra drágult.

Mi várhat a forintra?

Németh Dávid, A K&H vezető elemzője ugyanakkor arra számít, hogy az idén 385 és 400 forint közötti sávban maradhat az euró jegyzése. Ugyanakkor ez abban az esetben lehet így, ha az év hátralevő hónapjaiban nem történik jelentős változás a világ- és a magyar gazdaságban.

Az elemző szerint egyelőre sok a bizonytalanság, az azonban már látszik, hogy a vártnál kevésbé sikerült az Európai Parlamenti választásokkor növelnie a súlyát a szélsőjobboldalnak. Kérdéses azonban, hogy hogy a tagországok fiskálisan mennyire lesznek szigorúak a továbbiakban, a költségek ugyanis emelkedő pályán vannak a kamatkiadások és a társadalom elöregedése miatt.

Németh Dávid hozzátette, az is kérdéses, hogy a zöldpolitika és a zöldpártok mennyire lesznek a jövőben erősek, vagyis az a kérdés, milyen ütemben lehet az ilyen törekvéseket keresztülvinni.

Az elemző kitért arra is, hogy az EU többi országához hasonlóan Magyarországon is kiemelt szerepe van a költségvetési tényezőnek, mivel a magyar gazdaság jelentős kiadási többlettel fut. Emiatt az idén és a következő években is jó eséllyel kiigazításokra lenne szükség, aminek az idei mértéke a mostani helyzet alapján szerinte 500 milliárd forint is lehet.

A rövid távú helyzetről úgy fogalmazott, hogy az EP-választások után kialakult nemzetközi bizonytalanság miatt a piacok is inkább kerülik a kockázatot, ami miatt az euróval szemben is erősödni tudott a dollár.

Ebben az esetben pedig a forint sem vonzó valuta. Ez okozta azt, hogy közel 400 forinton jegyezték nemrégiben az eurót, hétfőre azonban megtörtént a korrekció, és érzékeny helyzetben jött az MNB kamatdöntése is.

Németh Dávid úgy látja, hogy a jelenlegi kilátások alapján az év végére 6,25 százalékra csökkenhet a magyar kamatszint, melyet az is megerősít, hogy a jegybank a friss inflációs jelentésében a fogyasztói árindexre vonatkozó prognózisát fél százalékponttal lefelé módosította.