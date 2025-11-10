Kevéssé változott, vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez a nemzetközi devizakereskedelemben.
- Az eurót reggel hét órakor 384,55 forinton jegyezték a péntek este 18 órai 384,65 forintos jegyzés után,
- a dollár 332,54 forinton áll 332,21 forint után,
- a svájci frank jegyzése pedig 412,67 forintra csökkent 413,21-ről.
Hétfő reggeli jegyzésén a forint erősebben áll a novemberi kezdéshez képest mindhárom devizával szemben; 0,9 százalékkal az euró, 1,2 százalékkal a dollár és 1,3 százalékkal a svájci frank ellenében.
Az év eleje óta a forint 6,6 százalékkal erősödött az euróval szemben, 16,4 százalékos nyereségre tett szert a dollár és 1,3 százalékosra a svájci frank ellenében.
