Kevéssé változott, vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 384,55 forinton jegyezték a péntek este 18 órai 384,65 forintos jegyzés után,

a dollár 332,54 forinton áll 332,21 forint után,

a svájci frank jegyzése pedig 412,67 forintra csökkent 413,21-ről.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint erősebben áll a novemberi kezdéshez képest mindhárom devizával szemben; 0,9 százalékkal az euró, 1,2 százalékkal a dollár és 1,3 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint 6,6 százalékkal erősödött az euróval szemben, 16,4 százalékos nyereségre tett szert a dollár és 1,3 százalékosra a svájci frank ellenében.