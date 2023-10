Elég lehangoló lett a harmadik negyedév mérlege végül azoknak a befektetőknek, akik feltörekvő piaci eszközökben próbáltak meg komoly hozamot elérni. Mindezt annak ellenére, hogy az első félév viszonylag jól sikerült.

A feltörekvő piaci részvények az elmúlt egy év legrosszabb negyedévét produkálták, s ez gyakorlatilag teljesen letörölni a 2023-as nyereség nagy részét, de az országcsoport – amelybe Magyarországot is sorolják – devizái sem mutatnak igazán jó képet. A biztonságosabbnak tekintett kötvények sem jártak jobban. A Bloomberg adatai szerint mind a helyi, mind a dollárban, vagy valamelyik másik vezető devizában jegyzett kötvények árfolyam visszacsúszott a harmadik negyedévben.

A feltörekvő piacok kettős nyomás alatt állnak, a kínai gazdaság gyengélkedése és a Fed szigorodása is sújtja

– mondta Todd Schubert, a Bank of Singapore kötvénystratégája. Előbbi azért nagyon fontos, mivel például a feltörekvő piaci országokban kibocsátott vállalati kötvények mintegy felét kínai cégek papírjai adják. Így értelemszerűen ezek gyengélkedése a teljes országcsoportra rányomja bélyegét. A kínai gazdaság gyengélkedése ráadásul az ingatlanpiaccal kapcsolatos aggodalmakkal párosult.

Ehhez párosult az a fejlemény, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed legutóbbi közlései szerint valószínűsíthető, hogy a magasabb kamatszintek az Egyesült Államokban a korábban vártnál hosszabb ideig is fennmaradhatnak. A hírügynökségnek nyilatkozó elemzők szerint ez utóbbinak volt nagy szerepe abban, hogy az olyan feltörekvő piaci devizák, ahol a jegybankok már elkezdték a kamatcsökkentést – mint például Magyarország és Chile esetében – meredeken esni kezdtek.

JPMorgan feltörekvő piaci dollár kötvényindex ETF (iShares) Kép: stooq.com, Economx.hu

A közelmúltbeli esés a feltörekvő piaci eszközök körében ráadásul elég ciki a nagy befektetési bankok stratégáinak, ők ugyanis szinte egész évre optimisták voltak ezekkel kapcsolatban az év elején. Emlékezetes, hogy februárban a Goldman Sachs és a Pacific Investment stratégái zárták azok hosszú sorát, akik masszívan vételre ajánlották a feltörekvő piacokat. A világ legnagyobb kötvényportfólióját kezelő Pimco akkor kijelentette, idén erős teljesítményt vár a régiótól. Az évet egyébként 2019 óta a legjobban indították a feltörekvő piacok és szinte minden deviza erősödött a dollárral szemben.

A Pimco legalább kitart véleménye mellett, szerintük a piac tévesen áraz recessziót a világgazdaságban. Úgy látják, ez nem fog bekövetkezni és ez előbb utóbb jelentkezik ezen eszközök árában is. Azonban ha be is következik emiatt egy pozitív fordulat, az egész eszközosztály valószínűleg nem fog egy az egyben visszapattanni, a befektetőknek így válogatósnak kell lenniük.

Van aki szerint a nagy magához térésre még várni kell. Julio Callegari, a JPMorgan Asset Management igazgatója szerint inkább az év végén lehet majd egyértelműbb bizonyítékokat látni arra, hogy az amerikai gazdaság lassul, miközben a kínai gazdaság kezd élénkülni. Ha ez bekövetkezik, akkor ismét komolyabb fellendülést lehet majd látni a feltörekvő piaci eszközök árában – mondta.