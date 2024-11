Elmaradt a meglepetés, 25 bázispontos kamatcsökkentésről döntött csütörtökön az amerikai jegybank: az új kamatok 4,5-4,75 százalékra mérséklődtek. A Fed elnöke fél 9-kor sajtótájékoztatót tart, amelyről tudósítunk.

A közlemény szerint a legújabb mutatók azt jelzik, hogy a gazdasági továbbra is szilárd ütemben bővül. A munkanélküliségi ráta emelkedett ugyan, de továbbra is alacsonynak értékelik a Fednél. Az infláció lassan közelít a 2 százalékos célzóna felé, de továbbra is kissé emelkedettnek tartják a jegybankárok.

A Fed nyíltpiaci bizottsága úgy ítélte meg, hogy a foglalkoztatási és inflációs célok elérésének kockázatai nagyjából egyensúlyban vannak. A közlemény kitért arra, hogy adatvezérelt üzemmódban marad a Fed, amely folytatja a mérlegének visszaépítését, vagyis folytatódik a kincstárjegyek, illetve a jelzálogfedezetű értékpapírok eladása.

Reagáltak az elnökválasztásra is, legalábbis így is értelmezhető a közlemény alábbi mondata: "a bizottság készen áll arra, hogy szükség szerint kiigazítsa a monetáris politika irányvonalát, ha olyan kockázatok merülnek fel, amelyek akadályozhatják a bizottság céljainak elérését. Az információk széles körét veszik majd figyelembe, beleértve a munkaerő-piaci helyzetre, az inflációs nyomásra és az inflációs várakozásokra, valamint a pénzügyi és nemzetközi fejleményekre vonatkozó adatokat."

Az új gazdaságpolitikáról kérdezték Powellt

Tart Jerome Powell Fed elnök sajtótájékoztatója. Powell megismételte a korábban kiadott közlemény legfontosabb támpontjait, amelyek lehetővé tették az egyébként a várakozásoknak megfelelő 25 bázispontos kamatcsökkentést. Egyelőre nem mutatkoznak nagyobb piaci mozgások, a dollár is stagnál és a tőzsdéken is kivárás jellemző.

Elhangzott, hogy a headline infláció közelít a jegybank 2 százalékos célzónája felé, a maginfláció azonban még magasabb szinten ragadt.

Ahogy korábban is kiemelték, minden kamatdöntést az azokat megelőző makrogazdasági adatok fogják befolyásolni, vagyis ismét hangsúlyozta az elnök az adatvezérelt üzemmódban való döntéshozatalt. Ez azt jelenti, hogy nincs előre kőbe vésett kamatpálya.

Az újságírók a vártnak megfelelően az elnökválasztás lehetséges hatásait vetették fel, de Powell szerint rövidtávon semmilyen hatást nem lehet azonosítani, egyébként pedig idő szükséges az új gazdaságpolitikai irányvonal értékeléséhez, de hangsúlyozta, a kettős mandátumuk teljesítése az elsődleges.

Azt viszont hozzáfűzte, a kötvénypiacon látott hozamemelkedés nem a Fed kamatpolitikájának a következménye. (Elemzők szerint az sokkal inkább az inflációs várakozásokat tükrözi.) Fontos üzenet lehet a piacoknak, hogy Powell nyitva hagyta a kérdést a decemberi a kamatdöntéssel kapcsolatban, lehet, hogy itt egy szünet következik a kamatvágási ciklusban, mint az elnök hangsúlyozta, akkor majd hat hétnyi adatsort kell elemezniük és dönteniük.

Az elnök több kérdésre is úgy válaszolt, hogy amíg nincsenek új (gazdaság)politikai intézkedések, addig ők nem tudnak semmilyen változást beépíteni a modelljeikbe. Volt egyébként olyan felvetés, hogy a Fed miért csökkentette most a kamatokat, holott a gazdaságból erős adatok érkeznek (GDP növekedés elsősorban). Powell szerint a monetáris politika még a mai döntés után is inkább szigorúként értelmezhető. A cél természetesen az, amikor az irányadó kamat semleges szintre kerüljön, vagyis olyan állapotra, amely nem lassítja, de nem is serkenti az inflációt. De, hogy ezt elérjék, türelemre van szükség, szóval semmi okuk nincs sietni. De az infláció felett még nem lehet győzelmet hirdetni.

Kérdésre válaszolva elhangzott egy erősebb kijelentés is, Powell szerint az Egyesült Államok adósságának a gazdasághoz viszonyított szintje „nem fenntartható”, és hozzátette, hogy ez „veszélyt jelent a gazdaságra”.

Powell nem volt hajlandó válaszolni arra a kérdésre, hogy aggódik-e amiatt, hogy az új elnök (Donald Trump) beavatkozik a Fed politikai függetlenségébe.