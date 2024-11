Kamatdöntő ülést tart csütörtökön a Federal Reserve (Fed), a konszenzus szerint 25 bázispontos kamatvágás következik. A döntést követő tájékoztató különösen érdekesnek ígérkezik, Powell elnök most már az elnökválasztási eredmények ismeretében mondhat véleményt a Trump-féle gazdaságpolitikai irányváltásról. Amelyek miatt magasabb inflációs és kamatpálya várható, vagyis a Fed részéről is szükség lehet valamilyen szintű újratervezésre.

Az infláció azonban csak az egyik szempont, a szeptemberi ráta 2,4 százalék volt, de a Fed a legutóbbi üléseken jelezte, innentől kezdve legalább ekkora figyelmet szentelnek a munkanélküliség alakulására.

Várhatóan Donald Trump megválasztása miatt kérdések tömkelegét kapja Jerome Powell Fed-elnök, leginkább arról, hogy a gazdaságélénkítő intézkedések miatt magasabban ragadó inflációra milyen jegybanki reakcióra lehet készülni. Ha szigorúan értékelhető válaszokat kap a piac, az a dollár további erősödését hozhatja.

Izgalmas lehet a jövő év is, a prognózisok szerint 2025 közepéig 3x25 bázispontos kamatcsökkentésre lehet készülni.

A CNBC-nek nyilatkozó elemző szerint azonban nem fog kapkodni a Fed vezetője, vélhetően azzal hűti le a kedélyeket, hogy a központi bank időt kér az új kormányzati tervek tanulmányozására.

Annyi bizonyos, hogy a Trump -féle régi-új gazdaságpolitika (adócsökkentések, magasabb költségvetési kiadások, agresszív vámpolitika), ha megvalósul, az nem akármilyen feladat elé állítja a Fed vezetőit, hiszen egy ilyen intézkedéssorozat biztosan felpörgeti az inflációt, nem úgy mint Trump első ciklusa alatt, amikor a hasonló gazdaságpolitika mellett is végig 3 százalék alatt maradt.

A Federal Reserve (Fed) épülete Kép: Getty Images

A CNBC emlékeztetett arra is, hogy Trump 2017 és 2021 között gyakran ütött meg kritikus hangot Powellel szemben és végig a kamatok alacsonyan tartása mellett érvelt. Most az is érdekes kérdés, hogyan változik a monetáris politikában a kamatcsökkentési ciklus, vagyis milyen kamatszint mellett állapodna meg a Fed.