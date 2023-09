Júliusban több mint 290 milliárd forinttal nőtt a háztartások tulajdonában lévő értékpapírok állománya, aminek köszönhetően 21 ezer milliárd fölé nőtt a kisbefektetők értékpapír tulajdonának értéke, ami történelmi csúcsnak számít – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nemrég közzétett adataiból.

Érdekes adat, hogy a kisbefektetők értékpapírban tartott pénzének fele állampapírban van.

A jegybank júliusi adatai szerint a magyarok 21 milliárd forinttal tartanak több pénzt bankbetétben, mint állampapírban, hamarosan tehát zárhat az olló a két befektetési mód között. A kormánynak pedig ez is volt a terve, ezért vezették be júliusban a szociális hozzájárulási adót (szocho) szinte az összes befektetési típusra, kivéve az állampapírt. A sokakat érintő szabályozásról ITT írtunk részletesen.

A 290 milliárdos növekedés több mint felét is az állampapírok tették ki, így a volumennövekedés is jelentős volt az adónem bővítésének hatására.

Az értékpapírfajtákat vizsgálva inkább a tulajdonviszonyt megtestesítő papírok voltak a népszerűek, a hitelviszonyos verziónál 299 milliárd forintos csökkenés volt megfigyelhető júliusban. Csak a háztartásokat vizsgálva is hasonló trendek mutatkoznak, ők is leginkább kötvényalapokba fektetik a pénzüket, de a befektetési alapok továbbra is rekorderek, persze csak az állampapírok után.

A kormányzati értékpapírok új tranzakciói között még a lakosságnál is a devizaalapúak voltak a legkedveltebbek, itt egy év alatt közel 4 százalékos volt a növekedés az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest.

Népszerűségi sorban ezután következnek a hosszú lejáratú forint alapú papírok, majd a rövid lejáratúak, amelynél 3,4 százalékos csökkenés volt az új tranzakciókban. Logikus módon a háztartások a magasabb kamatú papírokat vásárolták, hiszen azok nagyobb hozamot biztosítanak a jövőben.