Nem csupán a forint, a többi feltörekvő piaci deviza is meglehetősen gyengén teljesít az elmúlt hetekben. A JP Morgan feltörekvő piaci országok devizáit nyomon követő indexe az elmúlt két és fél hónapban több mint öt százalékkal esett. Ez annyira gyenge teljesítmény, amire utoljára 2022 szeptemberében volt példa, azután, hogy a Fed vezetésével a világ nagy jegybankjai megindították a kamatemeléseket, miközben Oroszország Ukrajna ellen indított támadásával a fejük tetejére álltak a globális energiapiacok – emlékeztet a Financial Times.

Az esés általános volt, a Bloomberg által nyomon követett feltörekvő piaci devizák többségének árfolyama szenvedett a negyedév során. Az okot sokan elég egyszerűnek látják, ez pedig az amerikai dollár ereje.

Az úgynevezett Trump-trade-ek közül ugyanis az egyik legnépszerűbb volt az amerikai dollár erősödésére játszani. Trump-trade-nek azokat a pozíciókat hívták, amelyek Donald Trump elnökválasztási sikere esetén valószínű, hogy nyereséget termelnek. Erről bővebben itt írtunk.

A befektetők általános meggyőződése, hogy Donald Trump hivatalba lépése után olyan gazdaság- és kereskedelempolitikát fog folytatni, ami dollárerősítő hatású lesz.

A feltörekvő piaci devizák gyengélkedésének egyértelmű központi oka a dollár ereje – mondta a lapnak Paul McNamara, a GAM alapkezelő feltörekvő piaci vezető menedzsere.

Mindenki szenved

Donald Trump már a múlt hónapokban bejelentette, hogy kész 25 százalékos vámot kivetni a Mexikóból és a Kanadából származó importra, miközben a Kínával szembeni védővámok további 10 százalékos emelését is kilátásba helyezte. A mexikói pezó 2,1 százalékkal esett ebben a negyedévben, míg a kínai offshore jüan 3,7 százalékkal. De nem úszta meg a likviditása miatt a feltörekvő piaci devizák lázmérőjének tartott dél-afrikai rand sem, ami szeptember vége óta 2,4 százalékkal esett a dollárral szemben.

A feltörekvő piaci devizák rendszerint a pozitív carry miatt népszerű befektetési célpontok a fejlett országok befektetői körében. Ez azt jelenti, hogy magasabb kamataik miatt sokszor még ha a deviza esik is, a befektetők akkor is nyernek a helyi devizában tartott fix hozamú befektetéseiken, például a helyi államkötvényeken. Ebben a negyedévben azonban az argentin pezón és a török lírán kívül nem volt olyan feltörekvő deviza, amin nyerni lehetett volna.

De nem csak a feltörekvő piac devizákat helyezte nyomás alá a Trump-trade, hanem a nagyokat is. Az euró például szintén elég rosszul tűri a gyűrődést – nem kis részben a Trumptól várt kereskedelempolitikai lépések miatt – és ez önmagában is nyomás alá helyezi az annak mintegy „szatelit” devizájaként működő forintot és a lengyel zlotyt is.

Nem kell azonban mindent Trumpra fogni. Több elemző szerint is problémát jelent, hogy a feltörekvő országok szinte mindegyikéből hiányzik a jó fundamentális sztori, a köhögő kínai gazdaság, az gyengélkedő olajár egyaránt sújtja ezeket a gazdaságokat.

A mexikói pezót még meg lehetne magyarázni a vámtarifákkal. Kína azonban ezek nélkül is komoly gazdasági lassulással küzd és egyelőre nem látni, hogy az elmúlt hónapokban bejelentett költségvetési és monetáris élénkítők hogyan és mennyire hatnak majd. Brazíliában elszállt az államháztartási hiány. A kormány által bejelentett takarékossági program pedig egyelőre nem győzte meg a befektetőket. A dél-koreai won eközben az ország politikai válsága miatt ingott meg.

Ebbe a sorba szépen illeszkedik a magyar gazdaság is. Az elszálló költségvetési hiány és államadósság, a várakozásoktól rendre jelentősen elmaradó gazdasági fellendülés egyike sem olyan hívószó, amire ugrana értelmes befektető.

Mindezek egyre inkább erősítik a narratívát, amelyet röviden csak „TINA” néven emlegetnek befektetői körökben. Ez a „there is no alternative” kifejezés rövidítése, ami arra utal, hogy az amerikai eszközökön és a dolláron kívül jelenleg nincs vonzó alternatíva a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon.

Még vár egy adag szenvedés

Azért van fény az alagút végén. A Bank of America szakemberi többek között a fentiekben felsorolt okok miatt régóta pesszimisták a feltörekvő piaci eszközökkel kapcsolatban, szeptember végén már kifejezetten figyelmeztették ügyfeleiket az ezzel kapcsolatos veszélyekre. Azon a véleményen voltak még egy-két héttel ezelőtt is, hogy a piacok például nem kellő mértékben árazták be a Trump-féle kereskedelmi intézkedések negatív hatásait.

Ők úgy látják, a negatív hangulat épp ezért még egy ideig kitarthat. Meglátásuk szerint a deviza- és kötvénypiacok szeptember vége óta alig a felét árazták be annak a negatív mozgásnak, amit egy Trump-féle protekcionista amerikai gazdaságpolitika indokolhat a történelmi tapasztalatok alapján.

Azonban hosszabb távon nem kell a világ végére felkészülni. Ha a fenti okok miatt ugyanis megtörténik egy masszívabb eladási hullám ezekben az eszközökben, akkor eljöhet az a pont, amikor szélsőségesen pesszimista hangulatban érdemes lehet bevásárolni a feltörekvő piaci kötvényekből és devizákból, akár forintból is (korábban a banknál 430 forintra tették a forint indokolt euró/forint árfolyamot). Ez azonban még nem következett be, de hamarosan megtörténhet. Akár már Donald Trump beiktatásának napján is.