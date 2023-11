A Cheds nevű elemző arról beszélt 314 800 követőjének az X közösségi médiaplatformon, hogy a bitcoin relatív erősségi indexe (RSI) a heti grafikonon már a „túlvett” sávban van.

Arra is felhívja a figyelmet, hogy amikor a bitcoin 2020 októberében ugyanazt a jelet villantotta, hamarosan az árfolyama az egekbe szökött, és több mint ötszörös nyereséget könyvelhetett el.

A bitcoin ára 12 000 dollárról nem kevesebb, mint 64 000 dollárra nőtt.

Hagyományosan ha egy eszköz túlvásárolt, az azt sugallja, hogy jóval a valós értéke felett forog, a befektetők hajlamosak arra a következtetésre jutni, hogy hamarosan egy komolyabb korrekció van kilátásban. Cheds azonban azzal érvel, hogy a bitcoinra ennek az ellenkezője érvényes.

