Az Izrael ellen indított iráni rakéta-, és dróntámadás kezdetének pillanatában hirtelen 10 százalékkal esett vissza a két legnagyobb kriptodeviza, a bitcoin és az ether, de a sok tízezer kisebb társuk is hasonlóan viselkedett. Ez az egyetlen eszközosztály mellyel folyamatos a kereskedés a hét 168 órájában, hisz szabályozatlan termékek, melyekre örökké lehet kötni.

Nem válságálló

A szombat éjjeli hatás azt mutatta, hogy a kriptodevizák ugyancsak nem háborúállók, így a menekülő- avagy biztonsági szerepükbe vetett hit szertefoszlott. Ez érthető is: belső érték híján kizárólag a befektetői hit alakítja az árfolyamot, a befektetők pedig megijedtek a rakétaözönre, nem úgy, mint az arany tulajdonosai, akik nyugodtan tárolják a csillogó nemesfémet bunkerszerű biztonságos helyeken.

Felezés

A komoly megingásnak az is háttere lehetett, hogy az elmúlt hónapokban rengetegen bevásároltak elsősorban a bitcoinból, mivel egyrészt engedélyezték a bitcoin ETF-eket és ez a biztonság érzetét keltette sokakban, másrészt közeleg egy esemény, melyről korábban részletesen írtunk, miszerint a bitcoin megalkotója egy főleg lélektani hatású trükköt épített be a működési rendszerbe.

Ez a bizonyos felezés, ami nagyjából szombaton fog bekövetkezni, amikor a bitcoinbányászok feleannyi jutalom bitcoint kapnak tevékenységükért, mint addig. Miután a lehetséges 21 millió darab bitcoinból 19,5 milliót már előállítottak, ennek tényleges hatása jelentéktelen, de miután a múltban ezeket az eseményeket jelentős árfolyamemelkedés követte, most már jó előre bevásároltak belőle sokan.

Túl sok pénzt nyelt el

Ez fel is hajtotta az árfolyamot, a korábbi csúcs, 70 ezer dollár szintjére, de azt meghaladni csak kevéssel tudta, ami megint csak arra utal, hogy kifogyóban a lendület hosszabb távon is, amit az is indokol, hogy az összes kriptodeviza piaci értéke olyan magasra nőtt a csúcson, mint a Microsoft vagy az Apple piaci kapitalizációja, márpedig ennél sokkal többet nem fektetnek ilyen jellegű eszközbe, amelynek semmilyen belső értéke nincsen.

Tömeges eladás

Sokan most a felezés előtt elkezdtek eladni (szombaton várható az esemény), bebiztosítva a profitot. A többi kriptodeviza, amelyeket lényegében csak a bitcoin nyomában vesznek, most sokkal nagyobbat, némelyik 20-30 százalékot is esett egy nap alatt. Ez arra utal, hogy a nagy év eleji hullám melynek során az egész szektort felkapták, lecsengőben van. Igazán izgalmas az lesz, hogy a felezés utáni napokban, hetekben mi történik a piacon.