Kína a háttérben, csendben nyírja ki az Intelt és az AMD-t

Az amerikai-kínai kapcsolatok elmúlt években tapasztalt folyamatos romlását erősíti, hogy Kína új irányelveket vezetett be, aminek célja, hogy az amerikai Intel és az AMD mikroprocesszorait 2027-ig fokozatosan kiszorítsák a kormányzati számítógépekről és szerverekről. A távol-keleti nagyhatalom összesen 18, kínai processzort hagyott jóvá használatra, abból több is szerepel Washington exportfeketelistáján. Az Intelnek és az AMD-nek is Kína volt tavaly a legnagyobb piaca, az 54 milliárd dolláros forgalmának 27 százalékát, az AMD 23 milliárd dolláros forgalmának pedig 15 százalékát adta a távol keleti ország.