Ismét nagyobb szeletet kapnak a hírfolyamok a Facebook forgalmából. Egy minta szerint ugyanis az Egyesült Államokban a teljes közösségi oldalra irányított forgalom a legnagyobb híroldalakról márciusban 74 százalékra nőtt egy évvel ezelőtthöz képest.

A Similarweb legfrissebb megerősíteni látszanak azt a tendenciát, amelyet idén eddig több nagy kiadó is megfigyelt, miszerint a Facebook-forgalom a drasztikus visszaesést követően ismét emelkedőben van – írja a Press Gazette.

Az adatok alapján a világ 68 legnagyobb hírportáljánál márciusban 75 százalékkal nőtt a Facebookról érkező teljes asztali közösségi hivatkozási forgalom aránya.

A legnagyobb nyertes a The Express nevű portál volt, amelynek a közösségi oldalakra irányuló forgalma 26 százalékról 75 százalékra nőtt.

Ugyanakkor több politikai és hard news oldal is emelkedést tapasztalt a PC-s és a mobilos mérőszám alapján, ami a tényleges Facebook-forgalmuk növekedésére utal: így a The Atlantic, az Axios, a The Hill, a Reuters, a Newsweek, a Breitbart, az ABC News és az Associated Press is a „nyertesek” között van.

A Meta még januárban jelentette be, hogy a jövőben személyre szabottabb megközelítést alkalmaz a politika tartalmakkal összefüggésben, hogy azok, akik többet akarnak az ilyen tartalmakból látni a hírfolyamukban, azok számára ez tényleg ne legyen akadály.