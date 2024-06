Megszületett a mesterséges intelligencia, akit úgy hívnak: Dan, azaz teljes nevén: Do Anything Now (ami szabad fordításban annyit tesz, hogy Most bármit megtehetsz!)

A modell a ChatGPT kínai, jailbreak-elt, azaz feltört változata, ami azt jelenti, hogy készítője képes megkerülni az OpenAI által bevezetett biztonsági intézkedéseket, például a szexuális töltetű nyelvhasználat tilalmát. Ezzel együtt pedig szabadabban interakcióba tud lépni a felhasználókkal a mesterséges intelligencia, amennyiben erre kérik.

Bármennyire is hihetetlen, Dan egyre népszerűbb a kínai nők körében, akik elmondásuk szerint csalódtak a valódi, hétköznapi randizásban – írja a BBC.

Dan egyik legnagyobb támogatója közt van a 30 éves Lisa is, aki elmondása szerint három hónapja „randizik” Dannel. Jelenleg 943 ezer követővel rendelkezik a Xiaohongshu nevű kínai közösségi médiaplatformon, ahol nők tízezrei kérdezték tőle, hogyan tudna egy saját Dant létrehozni magának.

Dan alkotója egyes sajtóinformációk szerint egy amerikai diák, akit csak a keresztnevén, Walker-ként ismernek. Az alkotó korábban azt nyilatkozta, azután jött az ötlet az AI megalkotására, hogy a Redditet görgetve látta, ahogy mások elkészítik a ChatGPT „gonosz” változatát. Ám elmondása szerint a modellt semlegesnek tervezte, nem pedig mintaférfinek.

A brit lap megkereste az OpenAI-t, hogy Dan létrehozása jelentheti-e azt, hogy a ChatGPT-vel kapcsolatos biztonsági intézkedések nem elég szilárdak, a vállalat azonban egyelőre nem válaszolt.