Egy, a kínai kereskedelmi minisztérium október 10-én tartott ülésén állítólag azt mondták több autógyártó, köztük a BYD és a Geely képviselőinek, hogy szüneteltetniük kell a nehéz eszközberuházási terveiket, például gyárak építését azokban az országokban, amelyek támogatták a vámokról szóló javaslatot az Európai Unió tagállamai közül.

A Reuters a fenti információk mellett arról is értesült belső forrásokból, hogy költséghatékonysági okok is motiválhatják a gyártót, ami miatt a jelenleg Hollandiában található európai központjukat másik országba helyezik át.

Az akár 45 százalékot is elérő új uniós vámok szerdán léptek életbe, a 27 tagállam közül 10-en szavazták meg a javaslatot, öten ellenezték és 12-en tartózkodtak. Az ellenzők között van Németország mellett Magyarország is, hiszen a BYD éppen Szegeden építi első európai üzemét.

Két, az ügyet ismerő személy a hírügynökségnek azt mondta, a BYD most azt is fontolóra vette, hogy az európai központját is Magyarországra költözteti.

Ennél konkrétabbat azonban nem tudni, azt azonban igen, hogy a kínai autómárka elképesztő tempóban toborozza a munkaerőt.