Az 5G a mobilkommunikációs hálózat 5. generációja. A technológia célja, hogy több gigabites csúcsadatsebességet, rendkívül rövid késleltetési időt, nagyobb megbízhatóságot és rendelkezésre állást, és egységesebb felhasználói élményt biztosítson a felhasználók számára. Sokkal többről van szó, mint a vezeték nélküli hálózatok újabb generációjáról, egy csatlakozási lehetőség, amely mindent és mindenkit összeköt.

Az 1980-as évektől minden évtizedben megjelent újabb és újabb generációja a vezeték nélküli szolgáltatásnak:

1G (1980): kizárólag analóg hangot szolgáltatott;

2G (1990): bevezette a digitális hangszolgáltatást;

3G (2000): mobil adatátvitel megjelenése;

LTE (2005): a 3G és 4G köztes fejlesztése

4G (2010): a mobil szélessáv indulása;

5G (2020): egységesített, nagyobb képességű légi interfész.

Az ötödik generáció fejlesztése az űrkutatásnak köszönhetően indult útjára, a NASA már 2008-ban elkezdte fejleszteni a nagy adatátviteli sebességű internetprotokoll szolgáltatásokat.

Milyen gazdasági eredményeket hoz?

Az 5G a globális növekedés motorja lesz a Qualcomm tanulmánya szerint. A tényleges gazdasági hatása valószínűleg 2035-re realizálódik világszerte: iparágak széles körét támogatja, és potenciálisan akár 13,1 milliárd dollár értékű áru- és szolgáltatáskibocsátást tesz lehetővé.

Ez a hatás sokkal nagyobb, mint a korábbi hálózati generációk bármelyike. Az új 5G hálózat fejlesztési követelményei a hagyományos mobilhálózati szereplőkön túl olyan iparágakra is kiterjednek, mint például az autógyártás.

Az 5G értéklánc akár 22,8 millió munkahelyet is létrehozhat, vagyis a teljes magyar lakosság több mint kétszeresének munkát adhatna a szektor. A kutatás megjegyzi: a jövőben számos újabb terület is megjelenhet, így csak az idő fogja megmondani, hogy milyen lesz az 5G hatása a világgazdaságra.

Miért jó az 5G?

Három fő pontban hoz majd változást az ötödik generációs mobilhálózat: a továbbfejlesztett mobil szélessávú, a kritikus fontosságú kommunikáció és az IoT (Internet of Things – dolgok internete).

Egyik meghatározó képessége, hogy kompatibilitásra tervezték, ugyanis az iparág célja, hogy rugalmasan támogassa a ma még ismeretlen jövőbeli szolgáltatásokat.

Az 5G gyorsabb, egyenletesebb adatátviteli sebességet biztosít okostelefonján, alacsonyabb késleltetéssel és bitenkénti költséggel magával ragadó élményeket, például virtuális és kiterjesztett valóságot hozhat magával.

Új szolgáltatásokat is elindíthat, amelyek extra megbízhatóságát, elérhetőséget és alacsony késleltetésű kapcsolatot biztosítanak a felhasználóknak. Ezeket egyébként orvosi eljárások távvezérlésénél, járműgyártásnál is használhatják majd a vállalatok.

Hol elérhető?

Elsőként Dél-Koreában vált elérhetővé az átlagfelhasználók számára még 2019 áprilisiában. Magyarországon elsőként a Telekom mutatta be székhelyén működő 5G állomását még 2018 júniusában. Továbbra is ők vezetik a versenyt a hálózati tornyok kiépítésében, néhány település, ahol már most is elérhető a modern szolgáltatás: Budapest, Debrecen, Zalaegerszeg, Kecskemét, Szombathely. Emellett a Balaton környéki hálózat kiépítése is elindult, így a nagyobb partmenti városokban is csatlakozhatunk az ötödik generációs hálózathoz.

A Vodafone és a Yettel sincsenek lemaradva a versenyben, ők kisebb vársokban is, például Cegléden és környékén, Székesfehéráron, Pécsett és Egereben is biztosítják az 5G-t ügyfeleiknek.

Fontos, hogy nemcsak a szolgáltatói oldalnak van ezzel kapcsolatban teendője, hiszen az átállás csak úgy lehetséges, ha a felhasználóknak is rendelkeznek 5G-képes eszközzel. Most már könnyen találhatunk ilyen telefonokat a kis- és középárkategóriás termékek között. Az Ookla közlése szerint az iPhone 15 Pro Max teljesít a legjobban, de az azonos méretű, csak hardveresen gyengébb iPhone 15 Plus is kimagaslóan teljesít.

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro Kép: Getty Images

Milyen frekvenciák?

A szolgáltatás frekvenciasávjai elég bonyolultak, ugyanis két különálló hálózatról beszélünk: az egyik 6GHz alatt, a másik afeletti frekvencián működik. Az alacsonyabb 5G hálózatok a korábban is használt mobilsávokat használják hatékonyabb módon, emellett 100 MHz-es csatornák is rendelkezésünkre állnak majd. Az 5G a 4G LTE-hez képest 50 százalékkal gyorsabb szolgáltatást tesz lehetővé.

Az 5G egy egységesített, nagyobb képességű légi interfész. Kibővített kapacitással tervezték, hogy lehetővé tegye a következő generációs felhasználói élményeket, új telepítési modelleket tegyen lehetővé és új szolgáltatásokat nyújtson.

Az átlagos felhasználók élvonalbeli videós és telefonos élményt kaphatnak, valamint nagy előrelépés lehet az azonnali felhőelérés is. Azok a vállalkozások, akik nem használják majd ezeket e technológiákat, egész egyszerűen le fognak maradni, hatékonyságuk pedig visszaesik. Az intelligens gyárak például ipari Ethernet-hálózatot is kiépíthetnek, amely a hatékonyság mellett az üzem termelékenységét és pontosságát is növelheti.

A jövőben a városok közlekedési rendszerének irányítása is ezen keresztül fog működni, így ugyanis növelhető az autók, biciklisek és gyalogosok biztonsága is.

Ilyen gyors?

A nagy sebességgel, kiváló megbízhatósággal és elhanyagolható késleltetéssel az 5G új területekre terjeszti ki a mobil ökoszisztémát. A technológia minden iparágra hatással lesz, megvalósítja a biztonságosabb közlekedést, a távoli egészségügyi ellátást, a precíziós mezőgazdaságot, vagy épp a teljesen digitalizált logisztikát. És ez csak néhány példa, ennél sokkal többre lesz képes.

A Qualcomm adatai szerint egy 8K-s filmet az 5G hatszor gyorsabban tölt le, mint a 4G LTE.

Van egészségügyi kockázat?

A téves információk hamar elkezdtek terjedni, és sokan kezdtek attól tartani, hogy a technológia káros hatással van az emberek egészségére. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatása szerint „a széleskörű vizsgálatok alapján kijelenthetjük, nem igazolható, hogy a rádiófrekvenciás sugárzásoknak bármilyen egészségkárosító hatása lenne”.