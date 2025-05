Az ingatlanértékesítés folyamata világszerte egyre inkább modern technológia által támogatott műfajjá válik, különösen az elmúlt években gyorsult fel a mesterségesintelligencia-fejlesztések hatására.

Egy nemzetközi iparági jelentés szerint az ingatlanszakértők 28 százaléka már 2024-ben rendszeresen használt mesterséges intelligencián alapuló eszközöket, míg egy másik kutatás szerint, évi 34,4 százalékos növekedési ütem mellett, az ingatlanközvetítői körökben is alkalmazott AI-technológiák globális piaca 2034-re a 988,59 milliárd dollárt is elérheti. Beleértve Kelet- és Nyugat-Európa országait is.

A digitális megoldásokkal támogatott vizualizáció szerepe az ingatlanvásárlási döntésekben nem elhanyagolható. Tapasztalataink szerint a lakáskeresők 80 százaléka előnyben részesíti azokat a hirdetéseket, amelyek részletes és látványos alaprajzot is tartalmaznak, a szolgáltatók pedig erre az igényre egyre inkább az AI segítségével reagálnak

– mondta Fazekas Zénó, a Duna House üzletfejlesztési vezetője.

Az ilyen típusú technológiák az elmúlt években főleg az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában terjedtek el, míg hazánkban elsőként a Duna House kapcsolta össze ezeket saját fejlesztésű alaprajzszerkesztőjével, és integrálta az országosan több mint 150 irodával jelen lévő franchise hálózatát támogató digitális ökoszisztémájába.



Az ingatlanszakértő ilyenkor a LiDAR-szenzorral ellátott okostelefonnal körbejárja az ingatlant, az eszköz pedig ezt követően, dedikált applikáción belül, néhány perc alatt elkészíti az alaprajzot. Ez a megoldás több hibalehetőséget is kizár, például a kézi mérés pontatlanságát vagy az utólagos szerkesztés során keletkező eltéréseket. AI segítségével pedig akár saját ízlésünk szerint be is bútorozhatjuk a kinézett, felújítandó ingatlant.