Forradalmasítja a bolton belüli reklámozás műfaját a Tesco, ám egyelőre csak anyaországában, Nagy-Britanniában. Az új metodika központjában az úgynevezett kézi szkennelés műfaja áll, amikor a vásárlók - jellemzően a saját mobiltelefonjukkal, a Tesco saját applikációján keresztül, QR-kód segítségével – plusz információkat tudhatnak meg a megvásárolni kívánt termékekről.

A Scan as you Shop nevű opció jelenleg 500 hazai Tesco-áruházban érhető el jelenleg: a Clubcard tulajdonosok, vagyis a Tesco hűségakciójának résztvevői vásárlás közben ennek köszönhetően kézi eszközökkel szkennelhetik be a termékeket vásárlás közben.

Ehhez fog csatlakozni az új reklámozási lehetőség a cégek számára, amelyek a vásárlói szkennelések közepette megjeleníthetik reklámjainak és speciális ajánlataikat. Mindezt úgy, hogy az ajánlatot hozzáigazítják a vásárló helyzetéhez, pontos lokációjához. Vagyis a reklám akkor jelenik meg, amikor a vevő az adott polchoz vagy részleghez ér.

Ezt leginkább úgy kell elképzelni, hogy valaki, aki elindított az applikációját a boltban, épp a mirelit termékek közt válogat, amikor felvillan a kézi szkennelő eszközén, hogy épp mely termék akciós a fagyasztott áruk közül. Az ajánlat pedig később is visszajátszható, amikor a vásárló a boltnak már egy másik részlegén jár.

(via)