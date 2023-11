Szövetségi keresetet nyújtott be a cipőgyártó óriásvállalat, a Nike a New Balance és Skerchers ellen. A massachusettsi szövetségi bíróságon benyújtott, New Balance elleni panasz szerint a New Balance Fresh Foam, FuelCell és a cég más termékcsaládjához tartozó lábbelijei, illetve a Los Angelesben beperelt Skechers vállalatnak a Skechers Ultra Flex és a Glide Step márkájú cipői sértik a Nike szabadalmi jogait.

A világ legnagyobb sportszergyártójaként ismert, oregoni székhelyű cég szerint a jogi úton megtámadott vállalatok illetéktelenül használják a Nike által szabadalmazott Flyknit technológiát. A perirat szerint ez a szabadalmazott technológia lehetővé teszi, hogy a cipőkhöz csökkentett anyag mennyiséggel és hulladékfelhasználással készítsenek nagy teljesítményű felsőrészt. A New Balance a közleményében kijelentette, hogy ők tiszteletben tartják mások szellemi tulajdonjogait, azonban a Nike nem rendelkezik kizárólagos joggal az olyan cipőtervezési és gyártási módszereket illetően, melyeket évtizedek óta alkalmaznak az iparágban. A Nike és Skerchers egyelőre nem kommentálta a hétfő reggeli keresetet.

A Nike korábban már az Adidast, a Pumát és a Lulumenont is beperelte a Flyknit techonlógia jogosulatlan használata miatt. Az Adidas és a Puma ellen indított ügyekben a Nike megegyezett az érintett cégekkel, míg a Lulumenont elleni per még folyamatban van.