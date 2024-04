A nyilvánosságra hozott képeken a női alsóruházat egy nagyon magas szabású bugyi, amely miatt sok sportoló tiltakozik – írta meg a Reuters. Egyáltalán nem teljesítményhez készültek, mondta Colleen Quigley amerikai akadályfutó a Reutersnek küldött üzenetében.

Évek óta zajlik a vita a női olimpikonok ruháiról a strandröplabdától a gimnasztikáig, és a versenyviseletre vonatkozó egyes szabályok folyamatosan módosulnak. A német női tornászcsapat például teljes hosszúságú bodyt viselt a tokiói olimpián, amivel a sportágban való szexualizáció ellen tiltakozott. A Gymnastics New Zealand a múlt héten frissítette öltözködési szabályait, hogy a nők és a lányok rövidnadrágot vagy leggingset viselnek a trikójukhoz.

A Nike a Reuters-nek küldött e-mailben azt írta, hogy

a sportolóknak az olimpiára vonatkozóan egy rövid és egy rövidített opciót is kínál, míg a tokiói olimpiára csak a rövidet.

A Nike férfi és női atlétika készletei közel 50 ruhadarabot és 12 versenystílust tartalmaznak különböző eseményekhez – mondta a márka a ruhák bemutatásakor.

A Nike által szponzorált rúdugró, Katie Moon az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a bemutatott ruha ugyan aggályos, de a női sportolóknak sok választási lehetőségük van, hogy mit vegyenek fel, és ő inkább a rövidnadrágot részesíti előnyben.

Lauren Fleshman, visszavonult amerikai futónő szerint a profi sportolóknak olyan szerelésre van szükségük, amely nem tereli el a figyelmet a teljesítményről.

Nem akarunk azon aggódni verseny közben, hogy milyen testrészünk látszódik ki.

Az USA Track & Field szóvivője elmondta: a sportolók beleszólhattak a tervezési folyamatba.

A Nike állítása szerint a mezek tervezésekor olyan fejlett technológiákat használtak, mint a testszkennelés és a mozgásrögzítés, és konzultáltak a sportolókkal. Ennek ellenére sokak számára a női mez nem felel meg a funkcionalitás és a kényelem követelményeinek.

A közösségi médiában sokan várják, hogy a Nike hogyan reagál majd a sportolók és a nyilvánosság negatív visszajelzéseire.