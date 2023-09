A Cornell Egyetem tanulmánya szerint az extrém hőség és az áradások hatalmas csapást mérnek a globális divatiparra, a világ négy vezető ruhatermelő országát pedig az a veszély fenyegeti, hogy 2030-ig 65 milliárd dollár bevételtől esnek el – derül ki a CNN cikkéből.

A jelentés azt mondja, hogy Banglades, Pakisztán, Vietnám és Kambodzsa különösen veszélyeztetettnek tekinthető, mivel

az évtized végére az exportból származó bevételek 22 százalékos visszaesése várható.

A kutatók szerint az említett országokban működő divatmárkáknak módosítaniuk kell a munkaidőt, és biztosítaniuk kell, hogy a dolgozók elegendő pihenést, illetve folyadékpótlást kapjanak.

Jelzik továbbá, hogy közel 1 millióval kevesebb munkahely jönne létre együttesen, mivel a termelés lelassul a kedvezőtlen időjárás várható hatásai miatt.

A négy ázsiai országot az iparban betöltött szerepük miatt választották tanulmányozásra.

Ők együtt a világ ruházati exportjának 18 százalékát adják, nagyjából 10 ezer ruha-, valamint cipőgyárat, és több mint 10,6 millió feldolgozóipari dolgozót számlálnak.

Nem csak az emberek, a városok és falvak is érintettek az éghajlati változásban. A kutatók megjegyezték, hogy a nagyobb ruhagyártó központok már most is rendkívüli hőséggel és páratartalommal szembesülnek.

Különösen Pakisztán kapott sokat a szélsőséges időjárásból, hiszen tavaly az ország több mint egyharmada víz alatt volt a történelem legrosszabb áradássorozata idején.

A Cornell Egyetem tanulmánya szerint, ha a gyártulajdonosok proaktívan lépéseket tesznek a dolgozók hőstresszének csökkentése érdekében, elkerülhetik a tervezett bevételkiesést.