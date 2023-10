Nincs még egy olyan hely a földön, mint a Disney World, amelyet pusztán „nagynak” nevezni olyan bagatell, mintha azt mondanánk, Elon Musknak nem jelent különösebb problémát, hogy kijöjjön a havi fizetéséből. Ez messze a legnagyobb és leglátogatottabb vidámpark a bolygón, amely évente több tízmillió látogatót fogad.

Ragyogó város helyett kacsalábon forgó vidámpark

Walt Disney eredeti elképzelése nem az volt, hogy a floridai mocsárvidéket vidámparkká alakítsa, sokkal inkább a jövő nagyvárosainak ragyogó modelljét akarta megalkotni. Bár az ő konkrét elképzelései ilyen formán nem valósultak meg, a Disney World jelenleg több mint 280 látványosságot és több mint 380 éttermet, bárt, társalgót, food truckot és standot foglal magába. Négy golfpályája, egy 9500 férőhelyes baseball stadionja, sőt, még saját mozija is van.

A Disney-birodalom látogatók tömkelegét fogadta az 1971. október 1-jei nyitás óta, de már az első napokban is több mint 10 ezer ember zarándokolt el a parkba.

Fél évszázaddal később – csak 2022-ben – már több mint 47 millióan látogattak el oda,

annak ellenére, hogy arányaiban nézve is jócskán emelkedtek a belépő-, szállás- és éttermi árak. A legbuzgóbb rajongók gyakorlatilag minden adandó alkalommal elutaznak Orlandóba, sőt, még maratonokat és esküvőket is rendeznek a helyszínen. A „Disney adult” kifejezés bevezetése pedig gyorsan világossá tette, hogy a Disney World nem csak kikapcsolódást jelent, hanem egyenesen egy életstílust.

Kár az inflációra fogni a kapzsiságot

A Disney World egyre csak drágult az évek során, most pedig viszonylag elérhetetlenné is vált, hiszen az amerikai lakosság pénztárcáját is erősen megterheli a magas infláció. Azonban ahelyett, hogy teljesen lemondanak a Disney-látogatásról, a családok inkább rövidebb utakat foglalnak.

Sue Pisaturo, a Disney nyaralástervező cég, a Small World Vacations alapítója azt mondja, hogy ügynökei több öt éjszakás utazást foglalnak a hét éjszakás helyett, a családok pedig átlagosan 4 ezer dollárt költenek a repülőjegyek nélkül. A Disney közepes árkategóriás üdülőhelyei iránt is jóval nagyobb érdeklődés mutatkozik mostanában, mint csúcskategóriás üdülőhelyük, a Grand Floridian Resort iránt.

Ahhoz, hogy eljussunk a Disney Worldbe, egy bizonyos jövedelemszint felett kell lenni – mondják a szakértők, akik szerint, ha a Disney továbbra is az inflációnál magasabb ütemben emeli az árakat, egyszerűen kiárazzák az embereket a saját bizniszükből.

Persze a világjárvány is tehet erről, így a kényszerű – ám tendenciózus emelés ellenére – néhány ingatag év után most több pénzt keresnek a vidámparkjaikból, mint 2020 előtt.

A Disney utazásszervezői és szakértői úgy nyilatkoztak a Voxnak, hogy különösen az élelmiszerek ára emelkedett jelentősen. „Az élelmiszerek ára évente körülbelül kétszer emelkedik, a következő, harmadik nagy áremelés októberben várható” – mondja A.J. Wolfe, a Disney Food Blog alapítója.

A csillogás csak a felszín, a dolgozóknak lakásra sincs pénze

Nem túlzás azt állítani, hogy a Disney World hozta létre Közép-Florida virágzó vendéglátóiparát. Ma Orlando – a Universal Studios és a SeaWorld otthona – az Egyesült Államok egyik legmenőbb turisztikai célpontja. Ám az iparág nyeresége nem jelentett jólétet, sőt még gazdasági biztonságot sem a térség dolgozóinak és lakosainak.

Zavarba ejtően gyakoriak a Disney World-alkalmazottak hajléktalanságáról szóló történetek, különösen, mivel az orlandói régióban megállás nélkül emelkednek az ingatlanárak. Jessica, a Disney World egykori előadója a VOX-nak azt mondja, hogy a lakhatási bizonytalanság gyakori volt kollégái körében, és ezt ő is megtapasztalta.

„Sokáig tartott az az időszak, amikor teljes munkaidőben dolgoztam, és valójában hajléktalan voltam, az autómban laktam a Magic Kingdom parkolójában” – meséli. A talpon maradás érdekében ebben az időszakban több munkahelyen is dolgozott, és elmondása szerint a 2010-es években a Universal és a SeaWorld is többet fizetett.

A Disney-birodalom számokban

Kis pénz, kis foci – mondták régen, ennek ellentettjeként pedig mondhatjuk, hogy minél több pénz van, annál több mindent lehet alkotni, és ez a Disney esetében különösképpen így is van.

Az Orlando-Kissimmee-Sanford régióban összesen 286 ezer szabadidős és vendéglátóipari dolgozó tevékenykedik, ebből 77 ezer Disney-alkalmazott.

23 ezer hotelszobával, és 380 vendéglátóegységgel rendelkeznek;

2 vízi park és baseball stadionjuk van;

1 221 191 Megawattóra áramot generálnak;

4 242 262 gallon vizet használnak;

47 060 000 látogatót fogadtak csak 2022-ben;

4 ezer dollárt költenek átlagosan a családok egy 5 éjszakás vakáció alatt;

15 – 100 ezer dollár között lehet esküvőt rendezni – a vendégek számától függően;

28,7 milliárd dollár volt 2022-ben az összes Disney egységből befolyó bevételek, ebből 8 milliárd a tiszta profit;

919 dollár egy éjszaka a Grand Floridian csúcsüdülőben;

6,29 dollár (kb. 2300 forint) egy Mickey egeres pálcikás jégkrém.

És ha már fentebb a dolgozók alacsony béréről volt szó, érdemes még egy számot megnézni: míg Bob Iger, a Disney vállalat vezérigazgatója 27 millió dollárt visz haza évente, addig az alkalmazottak 17 dollárért (6200 forint) dolgoznak óránként, amit mindössze egy 3 dolláros óránkénti prémiummal lehet felturbózni, ha valaki nagyon kiemelkedőt nyújt a világ egyik legjövedelmezőbb cégcsoportjánál.