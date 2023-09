A mesék világa, és az álomgyár kreatív csodái mindig is elvarázsolták a nézőket, fogyasztókat. Az idén 100. születésnapját ünneplő Disney figuráinak népszerűsége egyenes úton vezetett oda, hogy Mickey egér és társai tovább lépkedtek a filmvászonról a mindennapi használati tárgyakra, mint például tányérokra és bögrékre, pulóverekre, uzsonnás dobozokra. Ez pedig igazi varázslatot hozott a mindennapokba, hiszen ahogyan a filmekben megcsodált kedves karakterek a saját világukból „kisétáltak”, hogy részesei lehessenek hétköznapjainknak, egy új dimenzió született, ahol a képzelet és valóság összetalálkozik.

Mindennapi tárgyakon

Mickey, Minnie és társaik már lassan egy évszázada hódítanak, és a filmvásznon már régóta rajongott ikonok voltak, de sokáig nem mozdultak el erről a pontról, bár a cégnek mindig fontos célja volt, hogy ezek a karakterek a lehető legközelebb kerüljenek a rajongókhoz. Az 1980-as években aztán elkezdődött a Disney-karakterek újragondolása és marketingje, hogy ne csak a filmekben és tévésorozatokban szerepeljenek, hanem mindennapi tárgyakon is.

Az első lépéseket a hivatalos Disney-boltok kereskedelmi tevékenysége tette lehetővé, ahol a kulcstartóktól a pólókig sokféle terméket árultak a kedvenc karakterekkel. Az igazi áttörés azonban akkor következett be, amikor a Disney elkezdte licencelni karaktereit más vállalatoknak.

A Primark például évek óta árul Disney-logós termékeket,

de a Buttlers polcai is tele voltak Disney-karakteres tányérokkal,

így élénken érdeklődtek a lehetőségek után étkészlet gyártásával foglalkozó cégek, porcelánmárkák is. Ekkor kezdték tervezni és gyártani a Disney-karakterekkel díszített étkészleteket, tányérokat, bögréket és egyéb háztartási eszközöket is.

Mickey a konyhában

Az első olyan kollekciók, amelyekben a Disney-karakterek megjelentek tányérkészleteken vagy éppen bögréken, jellemzően a 1990-es években jelentek meg. Ezek a termékek hamarosan hatalmas népszerűségre tettek szert, hiszen lehetővé tették az emberek számára, hogy otthonukban egy kis darabkát bármikor felidézhessenek a Disney varázslatos mesevilágából.

Minden idők egyik legismertebb és legkedveltebb Disney karaktere, Mickey egér gyakran volt jelen már ekkor is ezeken az étkészleteken.

Az egyik legszebb és legkülönlegesebb példa a klasszikus Disney-karakterek porcelánra való adaptálására az 1974-ben alapított svéd porcelánmárka, a Fyrklövern. Ezek a porcelán étkészletek nem egyszerűen csak esztétikusak, hanem az ünnepi hangulatot is elősegítik, már azzal is, hogy emlékeztetnek bennünket arra, hogy a Disney-figurák bármikor ott lehetnek velünk az otthonunkban is.

Híres tervező is beszállt a Disney ünneplésébe

2023-ban, a jubileum alkalmából természetesen az ünnepségsorozat mellett egyéb újdonságok is lettek: idén debütált a Walt Disney Studios vadonatúj logója is, a Disney 100 Years of Wonder tiszteletére.

A jubileumot köszönti a svéd márka gyönyörű Disney Wonder kollekciója is, amelyet

Stefan Lindahl Disney-minősítéssel rendelkező tervező jegyez.

A svéd designer kifejező arcokkal és különleges stílusával ragadja meg a Disney lényegét. A Mickey alakját alkotó élénk pöttyözési technika az első fekete-fehér filmeket juttatja eszünkbe, amelyeket még tintával és tollal rajzoltak. Mickey egér sziluettje a háttérben modern, de jól látható mintaként jelenik meg.