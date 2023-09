A nyár végére sikerült megközelíteni a 2019-es, a pandémia előtti év eredményeit: 2023 júliusában a turisztikai szálláshelyeken (kereskedelmi, magán- és egyéb szálláshelyeken) 2,2 millió vendég 6,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 4,3 százalékkal magasabb, a vendégéjszakáké 1,0 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.

A Szallas.hu összesítése szerint:

3,7 százalékkal csökkent a belföldi úti célú foglalások száma, a tavalyi évvel összehasonlítva 15 százalékos visszaesés látszik a nyári foglalási számban, viszont az augusztus kimondottan erős hónap volt, itt 2022-höz képest csupán 7 százalékos volt a csökkenés.

6,7 százalékkal csökkent a vendégéjszakák száma, 2022-höz képest pedig 17,7 százalék az elmaradás;

3,5 százalékkal csökkent a szobaár bevétel, többnyire az áremelkedések eredményeként a bruttó közvetített szobaár bevétel viszont alig több mint 3,5 százalékkal csökkent 2022-höz képest.

Nőtt a SZÉP-kártyás fizetések aránya is

A tavaly nyári foglalásaink 22,9 százalékát, idén pedig 23,2 százalékát fizették SZÉP kártyával – mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. Hozzátette, a megtett foglalások alapján az átlagos fő/éj ár 12 ezer forint volt, ez 17 százalékos emelkedés tavalyhoz mérten.

A legtöbb foglalás két éjszakára szólt, valamivel több mint a foglalások negyede egy éjszakára, és ötből egy pedig három éjszakára. Az idén a teljes foglaláshoz viszonyítva arányaiban többen választották az 1-2 éjszakás tartózkodási időt, mint tavaly, vagy 2019-ben és azt megelőzően. Ez a kategória a Szallas.hu-n leadott, idei nyári foglalások 57,7 százalékát tette ki, ami tavaly 56,2 százalék, 2019-ben pedig 56,5 százalék volt.

Top úti célok:

Siófok, Budapest, Hajdúszoboszló, Eger, Gyula, Balatonfüred, Hévíz, Szeged, Pécs és Zalakaros. Az első helyezettre, Siófokra kétszer annyian foglaltak, mint a dobogó második fokán lévő Budapestre – mondta Kelemen Lili.

Sokan keresték fel az Egri várat, a Gyulai Várfürdőt, a Plázs Siófokot, a Hungarospa Hajdúszoboszlót és a Zalakarosi Fürdőt is. Az oldalon végzett keresések során a leggyakrabban a félpanzió, a reggeli, az önálló ház, a medence, a hotel és az előlegfizetés nélkül foglalható szűrőket használták a vendégek.

A foglalások harmada apartmanba;

27 százaléka hotelbe;

22 százaléka vendégházba;

14 százaléka panzióba;

6 százaléka egyéb típusú szálláshelyre szólt.

Az idén nagyobb arányban részesültek a foglalásokból az apartmanok és a négycsillagos hotelek, mint tavaly – emelte ki a szóvivő. Míg tavaly a hoteles foglalások 46,25 százalékát hasították ki a négycsillagosok, idén 49,39 százalékát

– mondta Kelemen Lili.

Nyílik az olló, azaz a magas kategóriás szálláshelyek és az olcsó, retrók is népszerűek.

Siófokon a legdrágább hotelfoglalás egy család számára 278 204 forintba kerülne, három napra, két estére, reggelivel.

Hévízen ezekkel a paraméterekkel már 416 000 forintért találnának szállást a legdrágább hotelben, félpanzióval.

Hajdúszoboszlón a négyfős család 223 200 forintért tudna megszállni a város legdrágább hotelében, félpanzióval.

Egerben pedig 277 352 forintért tud foglalni a város legdrágább hotelében három napra és két éjszakára, reggelivel.

Azt látjuk, hogy a legnagyobb láncok és brandek is állandóan akcióznak, magasabb százalékkal, mint korábban. Van olyan szállásadó, aki októbertől átáll all inclusive-ra, és vannak olyan szállodák, akik már kirakták a félpanzióval párhuzamosan az all inclusive áraikat is.