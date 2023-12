Novemberben több mint 170 ezer teljesen elektromos járművet értékesített a kínai cég, az idei negyedik negyedévben pedig összesen több mint 335 ezer darabot.

A Tesla nem közöl havi adatokat, ők a harmadik negyedévben több mint 435 ezer elektromos járművet adtak el.

A Bloomberg írása szerint a sencseni székhelyű BYD céljai közt szerepel, hogy idén 3 millió hibrid és elektromos járművet adjon el, a novemberi adatok alapján eddig 2,67 millió értékesített járműnél tarthatnak.

Elon Musk cége 1,8 milliós értékesítési célt tűzött ki maga elé. A Tesla eladási számait felpörgetheti a megújult Model 3 és a rozsdamentes Cybertruck bevezetése a piacra.

Nagy jövőt lát a kínai cég Magyarországban

A BYD magyarországi PR-cége néhány napja arról számolt be, hogy 2022 októberéhez viszonyítva világszerte 38,4 százalékkal nőtt az értékesített járművek száma, amivel már a hatodik egymást követő hónapban dönt eladási rekordot.

Nem titok, hogy a vállalat igen jó kapcsolatot ápol a magyarokkal, Komáromban már van is egy összeszerelő műhelyük, ahol a Volánbusz Zrt. számára már több flottát is legyártottak, nemrég pedig egy autószalont is kaptak Budapesten. Hamarosan pedig a vállalat személygépjárművei is beteszik a lábukat a magyar piacra. De a tervek között szerepelt az is, hogy Fóton üzemeltetnek akkumulátorgyárat, ám ez végül mégsem lesz így.

Az autógyártó régóta hangoztatja, hogy a forgalmazás mellett az autók gyártását is szeretné elhozni Európába, és nem kizárt, hogy Magyarországot jelölték ki ennek helyszínéül is.