Nem haladnak előre a németek abban, hogy az elektromos autók országává váljanak: Európa legnagyobb gazdaságában hónapok óta csökken az újonnan regisztrált akkumulátoros járművek száma, főként amiatt, hogy megszűnt a vásárláshoz korábban kínált kormányzati támogatás, emiatt a többségnek megfizethetetlenné váltak ezek a modellek.

A piac megtorpanását a számok is igazolják. Friss jelentések szerint márciusban 31 400 új jármű érkezett az utakra a Szövetségi Közlekedési Hatóság (KBA) adatai szerint, ami 29 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Az Autóipari Szövetség (VDA) is zuhanó érdeklődésről számolt be, az idei év első negyedévében ugyanis összességében 14 százalékkal kevesebb új, tisztán elektromos autó (81ezer darab) jelent meg a forgalomban, míg a plug-in hibridek aránya alig egy százalékkal nőtt (45 ezer), bár tavasz elejére ezek regisztrációja is mínuszba csúszott.

Álom marad az e-autó: hiányzik az állami támogatás

Összeomlott az elektromos autók iránti kereslet a németországi piacon és egyelőre nem látszik a trendforduló – állapította meg az autóipari szövetség, kiemelve: a visszaesés fő oka az, hogy 2023 végén váratlanul megszűnt a magántulajdonosok finanszírozásának állami támogatása.

Tavaly még a szövetségi kormány úgynevezett környezetvédelmi bónusszal támogatta az e-autók vásárlását, amelyre korábban 2,3 milliárd eurót különítettek el a Klíma- és Transzformációs Alapon keresztül. A támogatás azért szűnt meg váratlanul, mert ősz végén a Szövetségi Alkotmánybíróság jelentős hiányt állapított meg a költségvetésben, emiatt a kancellária decemberben milliárdos nagyságrendben volt kénytelen törölni a magánvásárlások finanszírozását.

Emellett a kereskedelmi felhasználók e-autó-támogatása már szeptemberben megszűnt, mindezek pedig a Nemzetközi Gépjárműgyártók Szövetsége (VDIK) szerint mély nyomot hagytak a vásárlók bizalmában.

Újra nő az érdeklődés a benzines autók iránt

A Berliner Zeitung szerint az idei tendencia különösen keserű a német autógyártók számára, amelyek piacát ráadásul sikeresen tizedeli a kínai BYD csoport és az amerikai Tesla gyártó.

Az EY tanácsadó cég ráadásul 2024-ben csak legfeljebb stagnálásra számít az értékesítésben, emiatt a gyártók már arra hajlanak, hogy újra gondolják az elektromobilitásba való beruházásaikat. Az ipari szereplők inkább több pénzt fektetnének a belsőégésű motorok továbbfejlesztésébe.

A lapnak nyilatkozó autókereskedők úgy látják, hogy az elektromos autók gyakorlatilag megfizethetetlenek lettek a magánszemélyek számára, ezért a németországi szalonok jelentős része már nem is árulja az akkumulátoros gépkocsikat.

Főként, hogy ismét fokozódik a belsőégésű motorok iránti kereslet, igaz, hogy az új benzines autókra a várakozási idő is jelentősen megnőtt. Több helyen emiatt már tesztvezetést sem tudnak felajánlani a vásárlóknak, mert a németek elkapkodták a készleten lévő példányokat, emiatt a kereskedésekben drasztikusan csökkent az autók száma.

Az autókölcsönzők is behúzták a féket

Az elektromos autók piacának gyengülése miatt az autómegosztó és kölcsönző cégek is hátraarcot vágnak: idei befektetéseik a tavalyi vásárlások több mint felére estek vissza, mert a költséghátrányok miatt több cég eltávolodott a saját flottájára vonatkozó ambiciózus e-kvótáktól.

Berlin egyik legnagyobb autómegosztója, a Miles például közölte, hogy cégüknél tavaly év végén az összes bérautó alig 17 százaléka volt elektromos meghajtású, míg hat hónappal korábban ez az arány 25 százalék volt. Mint jelezték, az új e-autókat immár csak korlátozott mértékben építik be a flottába, mert nem éri meg a befektetés – a benzines autókhoz képest magasabb a beszerzési költség és bonyolultabb, költségesebb a javítás, illetve többe kerül az üzemeltetés is.

Kisebb hatótávjuk miatt az e-autókat gyakrabban kell tölteni, ezért az ügyfelek nagyobb valószínűséggel bérelnek hagyományos meghajtású autót, különösen, ha hosszabb utakat vagy kirándulásokat terveznek – írja a Miles.

Hasonlóan tapasztalja a müncheni Sixt autókölcsönző, amely szerint a további flottafejlesztéshez mostanra nagyfokú rugalmasság szükséges.

Jelezték, hogy mivel Németországban a használt elektromos járművek eladásainak piaci feltételei jelentősen romlottak, az áruk például több mint 20 százalékkal zuhant, ezért eltávolítják a kínálatukból azokat az e-autókat, amelyekre nincs visszavásárlási vagy lízingszerződés.

Egyre távolabb a klímacél

A piac megbotlása azt is jelenti, hogy az EU által 2035-re tervezett, belsőégésű motorok leállításának befejezéséről szóló megbeszélések egyelőre kontraproduktívak – állapította meg a gyártók szövetsége, amellyel egyetértenek az iparági szakértők.

Az értékesítés adatai alapján a bennfentesek egész egyszerűen illuzórikusnak minősítik a szövetségi kormány azon célját, hogy 2030-ra legalább 15 millió akkumulátoros autó közlekedjen Németországban.

Idén január elsején a Szövetségi Közlekedési Hatóság adatai szerint csaknem 1,41 millió tisztán akkumulátoros jármű futott az utakon, ez alapján már 2024-ben is évente csaknem kétmillió új e-autónak kellene megjelennie a forgalomban, hogy elérjék a kitűzött célt, ám ez egyre távolodik.

Egyelőre az sem világos, hogy a politikusok visszatérnek-e a vásárlási prémiumokhoz.

Most nem csak Németországban, hanem mindenhol, így Európában is azt látjuk, hogy az elektromos járműveket nem a várt mértékben vásárolják – közölte Volker Wissing szövetségi közlekedési miniszter a ZDF csatornán. Megjegyezte: a gyártóknak egyetlen technológiára támaszkodni nagyon nagy kockázatot jelent.