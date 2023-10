A kínai autógyártó három tisztán elektromos modellje érhető el a kereskedésben az AutoWallis Csoporthoz tartozó Wallis Motor Duna szalonjában. Ezzel az olyan illusztris márkák, mint a BMW, a MINI, a Maserati, a SsangYong és az ISUZU mellett elérhetővé váltak a BYD modellek is.

A márkakereskedő a bejelentéssel kapcsolatban kiemelte, a BYD (Build Your Dreams – váltsd valóra álmaidat) a konnektorról tölthető (NEV, azaz New Energy Vehicle) autók világelső gyártója. Az 1995-ben alapított kínai vállalat kezdetben akkumulátorgyártással foglalkozott, azonban tevékenysége ma már kiterjed a járműiparra, a vasúti közlekedésre, az új energiára és az elektronikára is. A társaság autóipari üzletága már jelen van hazánkban elektromosbusz-gyártó cégével, idén októberben pedig megkezdte Magyarországon tisztán elektromos járművei értékesítését is – a kelet-közép-európai régióban elsőként. A high-tech vállalat célja, hogy innovatív fejlesztéseivel felgyorsítsa az áttérést a fosszilis üzemanyaggal hajtott járművekről az elektromos modellekre, elősegítve a fenntarthatóbb mobilitás előmozdítását.

A BYD-vel való együttműködés azért is fontos mérföldkő az AutoWallis Csoport számára, mivel a vállalat világszerte ismert az akkumulátorfejlesztéshez kapcsolódó szakértelméről és a zöld technológiák innovációjáról. Büszkén köszöntjük a világmárkát portfóliónkban, amely ESG céljainkkal összhangban jelentősen előmozdíthatja növekedési céljaink elérését. Hiszünk abban, hogy az AutoWallis Csoport tagja, a Wallis Motor szakértelme nagymértékben hozzájárul majd a BYD modelljeinek magyarországi sikertörténetének elindításához

– mondta el a szalonnyitó ünnepségen Antal Péter, az AutoWallis kiskereskedelmi üzletágának igazgatója. Kiderült az is, hogy a BYD márka érkezése újabb hangsúlyos lépés afelé, hogy a márkakereskedői csoport csökkenthesse az általuk kínált járművek átlagos CO2-kibocsátását.

A BYD magyar kínálatában három, a fejlett elektromos járműtechnológiát és a környezettudatos megoldásokat ötvöző modell jelenik meg.

A Dolphin egy városi életmódhoz tervezett hatékony, kompakt modell. Az univerzális és agilis, ferdehátú autó felszereltsége mellett az ára is vonzó: már kevesebb mint 11 millió forinttól elérhető.

Az Atto 3 egy tágas és erőteljes kompakt SUV, mely kéz a kézben kínál kényelmet és teljesítményt. Kategóriájában kiemelkedően magas felszereltségű, remek ár-érték arányú autó.

A Seal egy lendületes és sportos szedán, mely ideális választás azok számára, akik elektromos jármű esetén is a luxust és stílust részesítik előnyben.

Ormosy Gábor portálunknak már szeptemberben arról beszélt, hogy régóta dolgoznak kínai partnerekkel azon, hogy képviseljék őket a piacaikon. Egész Európában tapasztalható trend, hogy a kínai export előretör. Ebben a folyamatban keressük mi is a helyünket, és a lehetőséget az együttműködésre – érvelt a Wallis-vezér. Arról is beszélt, hogy kiszorultak az európai piacokról az alacsony árú kisautók.

Ma a hagyományos gyártók nem tudnak igazán olcsó termékpalettával előállni. Az olcsó kínai autók megjelenése egy piaci reakció. Az olcsó termékekre vonatkozó piaci igényre valakinek válaszolnia kell. A kérdés, hogy a megoldást egy kínai, vagy európai gyártó fogja szolgáltatni

– magyarázta Ormosy Gábor.

Az pedig a sors furcsa fintora, hogy pont ma írtunk arról, hogy a BYD immár meghaladta negyedéves gyártási számban Elon Musk cégét, és az elektromos autók második legnagyobb eladója lett világszinten. A siker receptje, hogy a BYD a saját maga által kifejlesztett és gyártott olcsóbb akkumulátorokkal lényegesen olcsóbban tudja kínálni autóit. A Tesla Model 3-as típusnak megfelelő szintű járművét 15 százalékkal olcsóbban kínálja a BYD, de ami fontosabb: mindössze 11 ezer dolláros áron adja legolcsóbb Seagull típusát, amivel verhetetlen az iparágban. Elon Musk a BBC szerint 2011-ben kinevette a BYD-et, amikor arról kérdezték, hogy van-e esélye a cégnek és általában a kínai gyártóknak a piacon.