Több mint 1 százalékos raliba fogott az euró a dollárral szemben a hírre, hogy a Washington Post értesülései szerint Donald Trump felülvizsgálhatja a választási kampány alatt tett ígéretei közül az egyik legfontosabbat, az általános kereskedelmi vámok kérdését.

A vezető tőzsdék is megindultak fölfelé a hírre, a BUX is fél százalékos pluszba verekedte magát, a jó hangulat pedig átragadt a forintra is: a nap elején még közel 416 forintot kértek egy euróért, most már csak 413,7-et. Az euró-dollár 1,04 fölé került, ezzel párhuzamosan nekünk is olcsóbb a dollár, már csak 397,2 a keresztárfolyam.

A magyarázat egyszerű a piaci folyamatokra: alacsonyabb vámtételek mellett kevésbé kell tartani inflációs nyomástól és nem lesz szükség a jelenlegi kamatszintekre a Fed részéről.

Az euró dollár hétfői árfolyammozgása

A Washington Post szerint a megválasztott elnök tanácsadói sokkal jobbnak tartanák ha csak létfontosságú importcikkekre vonatkoznának az új vámtarifák, nem pedig általánosan minden külföldi árucikkre, amit beszállítanak Amerikába.

A választási kampányban Trump univerzális, 10-20 százalékos vámtarifákat ígért.

De már akkor is sokan figyelmeztettek, egy ilyen intézkedésnek egyértelmű hatása lenne az inflációra, ezért a kongresszus republikánus képviselői közül is többen bírálták a terveket. Ha igazak a Post értesülései, akkor egészen más az összkép, csak olyan importtermékeket sújtana az USA új vámokkal, amelyek nemzet- vagy gazdaságbiztonsági szempontból kritikus ágazatokba tartoznak.

Egyébként az is valószínű, hogy a Trump csapat felmérte az intézkedések várható fogadtatását és ezért visszakoznak, elég csak arra gondolni, mennyire lett volna népszerűtlen, ha a Kínában készülő iPhone készülékek behozatala után magasabb vámot kellene fizetni, ami utána értelemszerűen megjelent volna az értékesítési árakban.

A lap hiába hagyatkozott három forrásra, azt már nem tudta kideríteni, pontosan milyen termékekre vagy iparágakra vonatkozhatnak majd a megemelt vámtarifák. Így maradnak a találgatások, érintettek lehetnek:

a védelmi iparág ellátási láncai

orvosi ellátás alapvető eszközei

energiatermeléshez kellő nyersanyagok, eszközök

A jelenlegi vélemények szerint az általános/univerzális vámtarifa terveknek búcsút lehet inteni, vagyis Mexikó és Kanada megúszhatja a 25 százalékos importvámot, Kína pedig a 10 százalékot.