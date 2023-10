Ázsia a világ leggyorsabban növekvő kontinense, ami nem újdonság, de sok változás történt az elmúlt időszakban. Míg korábban Kína volt a legfontosabb gazdaság kétszámjegyű növekedéssel és a világ gyára szereppel, addig ez alapvetően megváltozott, és sok más ország vált vonzóvá a kontinensen. Egy nagyon fontos tényező az elmúlt időszakból, hogy Ázsiában nem alakult ki olyan erős infláció, mint máshol: kétségkívül korábban az ázsiai jegybakok nem is szórták a fedezetlen pénz a piacra.

Ázsiai országok befektetői szemmel

Japán, mint a kontinens legfejlettebb gazdaságának szerepe nem változott jelentősen: a magas szintről nem tud érdemben tovább növekedni, ami nem meglepő, hisz rengeteg olcsóbb munkaerővel is egyre jobb infrastruktúrával rendelkező ország van Ázsiában. Dél-Korea ugyanakkor egy igen vonzó befektetési terület: gazdasági helyzete kiváló, az 52 millió lakosú ország politikailag stabil és komoly vállalatvezetési kultúra alakult ki. Az ország olyan fejlett lett, hogy jelenleg a világ 10. legnagyobb gazdasága, így értelemszerűen nem feltörekvő piacról van szó.

A következő említendő ország India: a legnagyobb gyorsan növekvő gazdaság. Nincsenek demográfiai gondok, a munkaerő ellátás így bőséges a következő időszakban. Rövidtávon kockázatosnak látja az elemző a jövő évi választásokat, mivel ugyan demokráciáról, sőt, a világ legnagyobb demokráciájáról van szó: kérdés, hogy a jelenlegi kormány stabil, kiszámítható, befektetőbarát politikája folytatódik-e.

Ami Kínát illeti: a kontinens legnagyobb gazdasága nem tudja fenntartani korábbi növekedését. Túl sokat invesztáltak az ingatlanszektorba és az infrastruktúrába, miközben a politika kevésbé befektetőbarát, mint korábban. A kormány üzenetei azt sugallják, mintha az ország valamelyest visszatérne a kommunista elvekhez a gazdaságpolitikában is. Az ország nehéz helyzetet él át, és ugyan néhány nagy cég, mint az Alibaba és a Tencent jól megy, a nagy lehetőségek kora egyelőre véget ért.

Árfolyamkockázat

Pálfi Zoltán, a Fidelity alapkezelője a feltörekvő piacokról tartott előadásában mindenekelőtt azt emelte ki, hogy ezeken a piacokon az eszközökön elért hozam mellett egy igen komoly devizakockázat is fennáll. Most a helyzet annyiban kedvezőbb, hogy sok jegybank megemelte a kamatokat, a kisebb devizákban kamatelőny jelentkezik a dollárhoz, euróhoz képest, sőt, akár reálhozamuk is lehet csökkenő infláció mellett, így stabilak lehetnek a következő időszakban.

Dél-Afrika, Brazília, India

A feltörekvő piacokon általában 3-5 éves távon érdemes befektetni. Most nagyon izgalmasak ezek a piacok: még Dél-Afrikában is jó hozamokat lehetett elérni, pedig a hírek állandó áramkimaradásokról és egyéb nehézségekről szóltak. A reálnövekedés az elmúlt 6 évben évi 1 százalék alatti volt, a külkereskedelmi mérleg ugyanakkor jó állapotban van, a tőzsdei cégek nem drágák.

A szakértő megemlítette Brazíliát, ezen belül is a legnagyobb részvényt, a Petrobrast, amely sokkal alacsonyabban értékelt, mint általában a nagy integrált olajipari vállalatok. India nagyon sikeres növekedési sztori volt az elmúlt 10 évben és úgy tűnik, az is marad, nagy növekedéssel, még alacsony, de gyorsan növekvő bérekkel. A részvények egy része már drága, de például az indiai bankrészvények vonzók, nagy növekedési lehetőség van bennük.

Az új sztár

Igen vonzó lett Szaúd-Arábia: mondhatni a feltörekvő piacok új sztárja. A belföldi befektetők aktivitása is erős, a tőzsde népszerű lett, árfolyamkockázat pedig nincs, miután az ország fizetőeszköze a dollárhoz van kötve, és ezt egyelőre nem is veszélyezteti semmi. Jók a növekedési lehetőségek, az olajjövedelemre épülő országban sok iparág fejlődik, diverzifikálják a gazdaságot.

Részvényválasztás szempontjai

A Fidelity alapjai olyan vállalatokat keresnek, ahol a jövőbeni növekedési lehetőségei jók, ugyanakkor megvizsgálják, hogy a jelenben nagy piaci részesedésű cégeknek mitől nagy a részesedése: nagy maradhat-e a jövőben is, van-e olyan versenyelőnye, ami ezt fenntartja. Példaként megemlítette a Wizzair-t, amely az Airbus legnagyobb vásárlója, így feltehetően igen nagy diszkontot kaphat a repülőgyártótól, vagy bármely olyan cég, ahol a brand nagyon erős, a vásárlók nehezen váltanak más cég termékeire, szolgáltatásaira.

Ami nem szimpatikus iparág a szakember szerint, az e-kereskedelem: itt gyorsan változhatnak a fogyasztói prefenciák. Nem szeretik azokat a bankokat, melyeknek sok vállalati ügyfele van, ellenben nagyon szívesen vesznek olyan bank papírjából, ahol sok a lakossági ügyfél, mivel ők rendkívül nehezen váltanak. A wealth management, a privátbanki üzletág ugyancsak vonzó, ott sem szaladnak el könnyen az ügyfelek. Végül a növekedést és a jelenbeli értékeltséget egyaránt figyelik: mindkettőnek vonzónak kell lenni ahhoz, hogy befektetésre alkalmasnak találják a céget. Nagyon lényeges szempont általában a feltörekvő piacokon is néhány jól teljesítő részvény hozza az árfolyamemelkedés javát, ahogy az amerikai piacot is mostanában a nagy technológiai cégek húzták: ezeket kell megtalálni.