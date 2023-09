Az S&P Global előrejelzése szerint továbbra is Ázsia lesz a világgazdasági húzóerő, de a súlypont délebbre húzódik. India, amely a közelmúltban lett a világ legnépesebb országa, már évek óta nagy növekedést produkál, és mind a gyártás, mind az értékesítés oldalán olyan komoly szereplők erősítenek az óriási országban, mint az Apple.

Az új vezetők

A térség gyorsan növekvő része azonban ennél szélesebb, olyannyira, hogy már inkább Ázsia-Csendes-óceán régiónak nevezik (Asia-Pacific), tekintettel arra, hogy a Fülöp-szigetek és Indonézia is a nagy növekvők között van, emellett Vietnám került még bele az erős növekedést mutatók csoportjába, melyek mindegyike eleve nagy ország, 100 milliós vagy annál nagyobb lakossággal.

Az S&P szerint ezek az országok nem csak rövid távon, de legalább a következő évtizedben betölthetik a világgazdaság motorjának szerepét. Ez a folyamat több évtizedes is lehet, ahogy Kína esetében is az volt, ilyen hosszú távon persze nehezebb előrejelzést adni, pláne hogy vannak még olyan régiók, amelyet komoly lehetőséget jelenthetnek a későbbiekben, elsősorban Afrikában.

Húzóerő

India növekedése már most igen robusztus: a második negyedévben éves alapon 7,8 százalék volt. A jelenlegi várakozások szerint 2030-ban megelőzi az indiai GDP Németországét és Japánét, bejárva azt az utat, amit korábban Kína is megtett. A 380 millió lakosú Indonézia, a világ negyedik legnépesebb országa 5,17 százalékos növekedést mutatott a második negyedévben, a 115 milliós Fülöp-szigetek 4,3 százalékot produkált, a 100 milliós Vietnam gazdasága pedig 4,14 százalékkal bővült.

A régió összességében 4,2 százalékos növekedést mutathat idén, szemben a tavalyi 3,3 százalékkal, 10 éves távon pedig arra számít az S&P, hogy a világgazdaság növekedésének 55 százalékát a régió fogja adni.

Ugyanakkor jelentős húzóerő marad az USA is 15 százalékos részesedéssel, sőt, Kína is, azonban esetében az utóbbi idők lassulása miatt nagyon nehéz meghatározni a várható mértéket. A világgazdaság egésze 2,5 százalékkal nőhet idén is, jövőre is.