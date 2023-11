Hordónként 81-ről 77 dollárig csökkent a Brent típusú olaj ára csütörtökön napközben, miközben szeptemberben még 95 dollár is volt az ár. Ez már komoly trendszerű folyamatnak tekinthető, amin sok elemző meglepődik annak fényében, hogy az olajexportáló országok szervezete, kiegészítve néhány másik országgal (OPEC+) nyáron nagymértékben csökkentette a kitermelést.

Több tényező

Azóta azonban nemcsak a kínálat, de a kereslet is mérséklődött a várthoz képest, ráadásul a kitermeléscsökkentést bizonyos mértékig ellensúlyozta az a tény, hogy a Venezuela és Irán elleni szankciókat nem igazán tartják be, sőt, az USA inkább bátorítja olajexportjukat. Az orosz-ukrán háború kezdete óta Amerikának fontos prioritás az olajár, így mindent megtesz, hogy az ne szálljon el.

A hirtelen, gyors esést az oilprice.com szerint az váltotta ki, hogy az amerikai olajtartalékok a vártnál jóval nagyobb mértékben, 3,6 millió hordóval nőttek. Ugyanakkor Kínában csökkent a finomítói aktivitás augusztusban, ami alátámasztja azokat az adatokat, hogy a belsőégésű járművek értékesítése tetőzött a hatalmas ázsiai országban, és a növekedést most már kizárólag az elektromos autók biztosítják.

A kínai autópiac fordulata

Ezt alátámasztja a CNBC elemzése is, mely szerint a Volkswagen 2012 óta a leggyengébb évét fogja zárni a kínai piacon, a Nissan esetében 2009 óta a leggyengébb szám várható, és a Hyundai esetében is hasonló a helyzet. Eddig idén minden harmadik eladott új autó elektromos volt Kínában, ami önmagában elég ahhoz, hogy ne növekedjen az országban lévő belsőégésűek száma, ugyanakkor ez az arány akár további is növekedhet, ami már a régi autók forgalomból való kivonását is figyelembe véve már a kínai benzinfogyasztás tényleges csökkenését is előidézheti.

A hagyományos gyártók úgy próbáljak menteni a kínai piacot, hogy gyorsan felfuttatják elektromos gyártásukat, és megkísérlik felvenni a versenyt a piacvezető BYD és Tesla márkákkal, vagyis tudomásul veszik, hogy a belsőégésűek piaca zuhan Kínában. A benzinfogyasztás tetőzése, illetve csökkenése azt jelentheti, hogy

a várt további kínai olajimport növekedés lelassul, esetleg hamar meg is történik a tetőzés.

A más irányú felhasználás növekedése (vegyipar, légiforgalom), már csak átmenetileg kompenzálhatja a jármű üzemanyag felhasználás visszaesését.

Technikai tényezők, itthoni hatás

Az olajár mostani heves visszaesésében ugyancsak szerepet játszhat, hogy a gázai konfliktus első heteiben sokan olajáremelkedést vártak, ezért vásárlásaikat előre hozták, illetve spekulatív (long) pozíciók nyíltak. Az emelkedés azonban csak rövid ideig tartott és szerény volt, a vásárlásaikat előre hozók most hiányoznak a piacról, a spekulatív pozíciókat pedig veszteséglimitálás okán zárják sokan. Itthon a jó hír az, hogy ha tartósan fennmarad a jelenlegi alacsonyabb olajár, a mostani benzináresés részben kompenzálja a januári jövedékiadó-emelés hatását.