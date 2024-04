Katar 6 milliárd dollár értékben adott megbízást egy kínai hajógyárnak, hogy összesen 18 cseppfolyósított földgázt, azaz LNG-t szállító speciális hajót építsen neki. A Bloomberg szerint egy modern, nagyméretű típusról van szó, amely 271 ezer köbméter LNG szállítására alkalmas. Nyolc hajót 2028-ban és 2029-ben, a többi járművet az azt követő két évben fogják leszállítani.

Korlátlan piac

Katar a világ egyik legnagyobb földgázkitermelője, és jelenlegi 77 millió tonnás LNG termelését 142 millió tonnára növeli 2030-ig. Múlt hónapban már béreltek 19 szállítóhajót ázsiai cégektől, hogy a növekvő kitermelés ütemében tudják a szállítási kapacitást is növelni. Az LNG korszak előtt nem sokat tudtak kezdeni a hatalmas gázállománnyal, később Ázsia országai kezdtek az olcsó katari gázból vásárolni főleg áramtermelés céljából.

Most azonban, hogy az orosz vezetékes gázról Európa nagy része elfordult, rengeteg cseppfolyósított gázt lehet eladni, és ebben a nagyobb szállítók között verseny alakulhat ki Európában, ami tartósan lejjebb nyomhatja a most még 28-30 euró/megawattóra körüli árat. Az amerikai exportnak egyelőre csak az LNG betárolási kapacitás szab gátat, de a következő másfél évben sorban készülnek el új beruházások, eközben Katar is meredeken növeli a kitermelést.

Bőséges profit fedezi a beruházásokat

A haszon jelenleg óriási, mivel az amerikai piaci ár az európainak nagyjából harmada-negyede, a katari kitermelési költség pedig igen alacsony. Így bőven lehet növelni a kínálatot, ami az árat lejjebb nyomja, és alacsonyabb ár mellett az ázsiai országok is szívesen vásárolnak nagyobb tételeket, kiváltva ezzel a szenet az áramtermelésben.

Kedvező a fogyasztóknak

A katari gyorsítás örvendetes, hisz közép-, és hosszú távon akkora kínálatot biztosít, ami lényegében kizárja az újabb ársokk lehetőségét, sőt, a jelenleginél is tartósan olcsóbb árhoz vezethet. Kérdés persze, hogy mi lenne, ha az orosz offenzíva véget érne, és a szankciók is megszűnnének, bár vélhetően a legtöbb európai ország nem fog orosz olajat vásárolni, amíg Putyin hatalmon van, de még utána is vigyázni fognak, hogy ne alakuljon ki egyoldalú függések, így a katari gáznak lesz piaca.