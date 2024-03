Rihanna közel nyolc év után először adott teljes élő show-t – nem számítva a 2023-as Super Bowl félidei show-ján és a 2023-as Oscar-díj-átadón való 15 perces szereplését – Anant Ambani, az indiai multimilliárdos Mukesh Ambani legfiatalabb fia és leendő felesége, Radhika Merchant esküvő előtti partiján.

A több mint 1200 szerencsés vendég – köztük Mark Zuckerberg, Ivanka Trump és bollywoodi sztárok - előtt az énekesnő az indiai Jamnagarban lépett színpadra, ahol egy 19 dalból álló koncertet adott elő, köztük olyan slágereket, mint a karrierjét elindító "Umbrella" és a No.1 slágerek, a "Diamonds" és a "Work" – írta meg a Business Insider.

A show során a "We Found Love", a "Stay", a "Rude Boy" és az "All Of The Lights" című dalokat is élőben adták elő, a végén pedig az egész Ambani család csatlakozott Rihannához a színpadon.

Anant és Radhika tiszteletére vagyok itt ma este. Köszönöm, hogy itt lehetek. Isten áldja meg az esküvőtök. A legjobbakat kívánom nektek. Gratulálok

– mondta az énekesnő a The National szerint a párnak.

Rihanna a becslések szerint valahol 5 és 9 millió dollár (mintegy 1,8 és 3,3 milliárd forint) közötti összeget kapott a koncertért.

Az India Today által idézett névtelen források szerint a fellépti díja valahol 8 és 9 millió dollár között volt.

A Daily Mail eközben 6 millió dollárra becsülte a koncert árát.

Ezek egyáltalán nem a valóságtól elrugaszkodott találgatások, ha figyelembe vesszük, hogy az esküvő előtti ünneplés költségvetése 120 millió dollár lehet

– állította a Daily Mail meg nem nevezett forrásokra hivatkozva.

Bazi nagy indiai lagzit rendez a leggazdagabb ázsiai, nem akárkik a vendégek India leggazdagabb vállalkozója világraszóló esküvő előtti partit rendez fia számára, melyre meghívta az ország és a világ krémjét, avagy elitjét. A hatalmas buli nem feltétlenül csak rongyrázás: a világ legfontosabb cégvezetői közül is sokan megjelennek, és ha már ott vannak, megnézik, milyen lehetőségeket kínál a szédületesen növekvő gazdaságú ország.

Nem kérdés, hogy a háromnapos banzáj – amely még hétfőig tart – még az indiai esküvőkhöz mérten is vadul extravagáns.

Mukesh Ambani, a Fortune 500-as Reliance Industries vállalat elnöke 113 milliárd dollárra becsült vagyonnal rendelkezik, és ezúttal sem spórol semmilyen költséggel, ha a gyermekei esküvőjéről van szó.