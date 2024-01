ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Az Európai Bizottság egyebek mellett azért kezdett eljárást, mert új szabályok léptek életbe a szén-dioxid kibocsátást beárazó kibocsátáskereskedelmi rendszerben.

A módosítások újabb gazdasági ágazatokban vezetik be az úgynevezett ETS-rendszert, így a közúti közlekedés, a kis kibocsátású iparágak, valamint az épületek fosszilis anyagaira. Az ebből létrejövő Szociális Klímaalap keretéből az energiában és az infrastruktúrában különösen szegény országokat segítik – írja közleményében a Bizottság.

A szabályokat ugyan már elkezdték a tagállamok átültetni, azonban 27 tagállamból 26 nem jelezte, hogy határidőre végzett ezzel a feladattal.

Magyarország mellett további 16 tagállam ellen indult vizsgálat, mert nem jelezte az új gépjármű-felelősségbiztosítási szabályok átvezetését a kiírt decemberi határidőre.

Hazánkkal együtt 21 olyan tagállam van, amelyik nem ültette át a nem teljesítő hitelekről szóló irányelveket, ami többek között jelentős átalakítási intézkedéseket, valamint fogyasztóvédelmi biztosítékokat foglal magában.

Például a nem fizető adósok késleltetve is fizethetik a törlesztőrészletet, valamint a kamatok is módosulhatnak, és az adósságokat is részlegesen elengedhetik.