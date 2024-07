Vasárnaptól Magyarországon hőségriadó lépett életbe, de a kontinens nagy része is szenved a kánikulától. Az extrém meleg miatt egyre több nyaralni vágyó tervezi újra a programját, a tengerpartok és a dél-európai országok helyett észak felé indulnak el.

A tartós hőség idén sem kerüli el Európa legtöbb országát, Athén már három hete kénytelen volt óvintézkedéseket bevezetni, 40 fok volt a napi csúcshőmérséklet, ami miatt a legmelegebb napszakokban bezárták az Akropoliszt, hogy megóvják a látogatókat az irtózatos hőségtől.

Ezt látva a skandináv országok már előre dörzsölhetik a tenyerüket, a Bloombergnek nyilatkozó utazásszervezők szenzációs szezonra számítanak, azok után, hogy már tavaly is több mint 120 milliárd dollárnyi, hat százalékos pluszbevétele volt az idegenforgalomnak az előző évihez képest.

A három skandináv államban 27 százalékkal emelkedést mutatnak az idei nyári hónapokra a foglalások, csak a svédek 47 százalékos megugrást tapasztaltak. A britek is özönlenek a térségbe, több mint 10 százalékkal több repülőjegyet vettek idén nyárra Koppenhágába, Bergenbe és Stockholmba.

Teszik mindezt annak ellenére, hogy borsos árak várják őket Svédországban. A turisták egy átlagos nap (fejenként) 33 dollárt költöttek étkezésre, 18 dollárt helyi közlekedésre és 139 dollárt szállásra.

Persze az észak-európai országok sem immunisak a szélsőséges időjárási hatásokkal szemben, de nagyon ritkák a Magyarországon is egyre gyakoribb és hosszabb ideig tartó hőhullámok.

A hőmérséklet a nyári hónapokban átlagosan 10 Celsius-fokkal alacsonyabb, mint Dél-Európában, s sokkal jellemzőbb a hűvös szellő, mint a görögöknél, vagy az olaszoknál megszokott magas páratartalmú forró levegő.

A VisitDenmark hét európai országban végzett piackutatása szerint az európaiak csaknem fele már tavaly is panaszkodott a nyaralása alatt a durva hőhullámokra, emiatt rengetegen újraterveznek: vagy az év másik időszakában veszik ki a szabadságukat, vagy más külföldi országokat választanak.

A Bloomberg beszámolt egészen durva esetekről is, Koppenhágában beszéltek egy Új-Delhiből érkező turistacsoporttal, ők június elejére foglaltak, amikor a dán fővárosban 10-20 fok közt ingadozott a napi átlaghőmérséklet. Nem is titkolták, hogy miért választották Dániát, náluk otthon azokban a hetekben 50 fok fölé is felszaladt a hőmérő higanyszála.

A közeli Izland is erős keresletet lát, a Virtuoso szerint tavalyhoz képest 49 százalékkal nőtt a foglalások száma, annak ellenére, hogy a kontinens egyik legdrágább országáról van szó. A sétahajók is egyre sűrűbben veszik az irányt Kanada, Grönland és Norvégia felé, itt főleg az Egyesült Államok déli államaiból érkeznek a hűsölésre vágyók.