Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Az Airbnb, a Booking, az Expedia és a TripAdvisor sem tud kibújni a most megszavazott szabályozás alól, ami 24 hónapon belül életbe léphet, amennyiben az Európai Tanács jóváhagyja.

Az EP honlapján megjelent közlemény szerint a szabályok célja, hogy feltárják a rövid távú bérleti szolgáltatások tényleges hatását, és lehetővé tegyék, hogy a helyi hatóságok megfelelő szakpolitikát dolgozzanak ki.

Ennek értelmében a rövid távú bérbeadási szolgáltatásokat támogató online platformoknak a jövőben regisztrációs eljárásoknak és adatmegosztási kötelezettségeknek kell megfelelniük, amennyiben azok olyan területen találhatók, ahol létezik erre vonatkozó eljárás.

Ezen felül az online platformoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy a házigazdák által megadott információk teljesek és megbízhatóak legyenek, emellett pedig arra is törekedniük kell, az információkat szúrópróbaszerűen ellenőrizzék. A házigazdák a regisztráció során egy regisztrációs számot is kapnak, amely alapján azonosíthatóvá is válnak.

A nem megfelelő platformokat és házigazdákat az illetékes hatóságok felfüggeszthetik, a platformokat felszólíthatják, hogy az illegális listákat távolítsák el, továbbá szankciókat szabhatnak ki rájuk.

A megszavazott szabályok értelmében az uniós tagországok egyetlen digitális belépési pontot hoznak létre, ahová havonta szolgáltatnak adatokat a platformok a vendéglátók tevékenységéről.

A szabályozás hátterében az áll, hogy a rövid távú szállásbérlési szolgáltatások volumene az online platformok elterjedésével jelentősen megnőtt. Olyannyira, hogy már az EU turista szállásainak mintegy negyedét teszik ki.

Habár az ilyen bérbeadások a közlemény szerint számos előnyt jelentenek a szállásadók, a turisták és számos régió számára, egyes kutatások arra mutattak rá, hogy a megfelelő szabályok híján olyan problémákhoz is hozzájárul, mint a magasabb lakásárak, az állandó lakosok kiszorulása, a túlturizmus, valamint a tisztességtelen verseny.