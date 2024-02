2022 a befektetők éve volt a hazai ingatlanpiacon, kiemelten a fővárosban, ahol a Duna House Barométer adatai alapján átlagosan 45 százalékos mértékben voltak jelen a nem saját célra vásárló ügyfelek a tranzakciók vevői oldalán. Ezt követően a 2023-as év mind az otthonteremtési céllal szerződők, mind a befektetők körében enyhe aktivitással telt, az éves átlag a fővárosban 36 százalékra mérséklődött.

Az új év azonban meghozta a fordulatot, a csökkenő kamatpálya és a megújuló állami támogatások fellendítették a vásárlási kedvet a saját lakásra vágyók körében, az inflációkövető állampapír megszüntetése pedig a magyar befektetőket is ismét az ingatlanpiac felé terelte.

„Az ingatlanközvetítő adatai alapján 2024 első hónapjában a fővárosban ingatlant szerzők 36 százaléka befektetési céllal szerződött, ők átlagosan 57,7 millió forintot fordítottak, 70 négyzetméter alapterületű lakásokra.”

– ismertette a rendelkezésére álló adatokat Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

A befektetők számára kiemelt lokációnak számít a főváros belvárosa, azon belül is a VI. kerület, hiszen ez a belvárosi terület a legrugalmasabb a rövid távú lakáskiadás engedélyezése tekintetében, központi elhelyezkedése miatt pedig kifejezetten keresett a turisták körében. A turistaforgalom a pandémiát követően az elmúlt évek során új erőre kapott, a magyar főváros renoméja folyamatosan emelkedik, amit az idei évben bizonyára fokoz majd, hogy a közelmúltban zárult European Best Destinations szavazáson

Budapest ezúttal ötödik helyezettként bekerült a legkeresettebb TOP5 európai város közé.

A főváros látogatottságát erősítheti továbbá, hogy Berlin után Budapest lett a második legjobb buliközpont a The Travel turisztikai magazin szerint, a Time Out magazin felmérésének eredménye alapján pedig világszerte a 26. legjobb városként került a listára. Aki tehát rövid távú lakáskiadásban gondolkodik, áprilistól októberig kalkulálhat kiemelt szezonnal, valamint decemberben az ünnepek ideje alatt érkező turisták is számottevő forgalmat jelenthetnek a lakástulajdonosok számára.

A VI. kerületben befektetési céllal kereső érdeklődők leginkább a 60-100 négyzetméteres alapterülettel rendelkező lakásokat preferálják, hiszen a rövid távú lakáskiadás esetében annál magasabb a hozam, minél több ember elszállásolására alkalmas az ingatlan.

Ugyanakkor a kerület tekintetében általánosan elmondható, hogy érdemes akkora ingatlanba fektetni, amekkorát enged a vásárló pénztárcája, hiszen egy kisebb lakás ugyanúgy alkalmas lehet, akár hosszú, akár rövid távú kiadásban gondolkodik a befektető. „A VI. kerület „engedékenységét” akkor is meg kell fizetni, ha valaki nem Airbnb céllal vásárol ingatlant, ezen felül pedig

a kerület iránti kereslet is kihat az árakra, ráadásul nem csak a VI., de a környező kerületek ingatlanárait is felverheti.

Tehát a VI. kerületi ingatlanvásárlás esetén a bérleti díjakon felül a várható értéknövekedés is garantálja a hozamot.” – emelte ki a szakértő.

A VI. kerületen kívül keresettek még a VII. kerület Airbnb-t engedélyező épületeiben található lakások is, azonban összességében bármely ingatlan ideális lehet, amely belvárosi lokációval bír, hiszen a területen jelentős értéknövekedéssel kalkulálhatnak a befektetők. Ezeken a területeken jó bérbeadási lehetőségek vannak, ahol a pandémia időszakát követően a folyamatos kereslet miatt a tulajdonosok diktálják a tempót a feltételek és a bérleti díjak tekintetében. „Szakértőink szerint lassan elérkezik abba stádiumba a fővárosi bérleti piac, amikor kiegyenlítődhet a megnövekedett kereslet és a rendelkezésre álló kínálat, ez azonban csak akkor következhet be, ha újabb hosszú vagy rövid távú bérbeadásra szánt ingatlanok kerülnek a piacra.” – folytatta Benedikt Károly.

A hazai befektetők aktivitása mellett az idei év első másfél hónapjának tapasztalata alapján

fokozódott a külföldi ingatlanbefektetők jelenléte is, ők javában 100 millió forint feletti összeget szánnának budapesti, belvárosi ingatlan vásárlására.

A külföldi vevők visszatérése is jelentős hatással lehet a belvárosi ingatlanok árszintjére, a belvárosi ingatlanok áremelkedése pedig fokozatosan kihat majd a többi központi kerület mellett a külső kerületek ingatlanáraira is.

„Nem csak a belvárosi téglaépítésűek, de például a XIII. kerületi panellakások tekintetében is lehet hosszú távon értéknövekedéssel számolni, hiszen a kerületben elérhető újépítésű lakások magas árait nem minden vásárló tudja finanszírozni, azonban a lokációhoz ragaszkodó, kisebb büdzsével rendelkező vásárlók által generált kereslet várhatóan felhajtja majd a használt ingatlanok négyzetméterárait is.” – zárta gondolatait a szakértő.