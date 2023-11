Igen hosszas kálvária vezetett el odáig, hogy a Dunaferr végül brit tulajdonba kerülve megmeneküljön, ami után új nevet is kapott. A névváltással párhuzamosan a cégcsoport azt is bejelentette, hogy a következő napokban részletes tervet dolgoz ki arra vonatkozóan, hogy az acélmű kereskedelmi teljesítménye javuljon, továbbá egy átfogó, hosszabb távú terven is dolgozik az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású acél előállítására vonatkozóan.

Erre vonatkozóan konkrétumok is felmerültek az üzem részéről. A Liberty Steel Group ugyanis abban egyezett meg csütörtökön, hogy első lépésként a meleghengerművet szeretnék beindítani, ennek azonban feltételei vannak.

A kritériumok első lépéseként a létszámhiány csökkentését említik meg, melyet a cég átirányításokkal orvosolna.

A munkavállalóknak kiküldött tájékoztatóban, ami a Dunaferr Szakszervezeti Szövetség Facebook-csoportjában is megjelent, megjegyezték, hogy rövidesen megtörténik egy új management kinevezése is, amely után megvalósulhat a munkásgyűlés. A vállalat ezekkel együtt januártól a rossz acélipari körülmények javulását várja.