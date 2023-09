A Liberty Steel Group, a kínai CISDI Engineering Co. szerdán partneri megállapodást kötött. Ennek célja, hogy a Gazdaságfejlesztési Minisztériummal együttműködésben előkészítsék a Dunaferr acélművek termelésének szén-dioxid mentesítését.

A Liberty és a CISDI olyan szén-dioxid-mentesítési tervet dolgoz ki és hajt végre, amelynek keretében a Dunaferr a szénalapú acélgyártásról az elektromos ívkemencés technológiára tér át, mintegy 80 százalékkal csökkentve ezzel a működés közvetlen széndioxid-kibocsátását. A tervek szerint egy új, 150 t kapacitású elektromos ívkemencét fognak telepíteni, amelyet a CISDI fog szállítani. A beruházás megvalósítása az EU szabályozási hatóságának jóváhagyásától függ. A korszerű kemence a jelenleg elérhető legújabb, energiahatékony technológiát képviseli, amely lehetővé teszi a nyersanyagok rugalmas betáplálását. Mindez jelentősen növeli a Dunaferr versenyképességét.

A dekarbonizációs terv végrehajtása

A Liberty és a CISDI viseli az elsődleges felelősséget a projekt műszaki megvalósításáért, míg a Gazdaságfejlesztési Minisztérium vállalta, hogy megvizsgálja a projekt megvalósításának támogathatóságát az adminisztratív folyamatok könnyítése révén. Az acélmű üzemeltetője és az ívkemence beszállítója mellett a Gazdaságfejlesztési Minisztériumnak az együttműködésbe történő bevonása biztosítja a dekarbonizációs terv hatékony végrehajtását.

Szerdán a Liberty és a CISDI Budapesten a Gazdaságfejlesztési Minisztérium felsővezetői jelenlétében aláírták az együttműködés feltételeit rögzítő szándéknyilatkozatot.

Sanjeev Gupta, a Liberty ügyvezető elnöke elmondta: „A globális tevékenységünkben gyors ütemben állunk át az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású technológiákra, és ugyanezt kívánjuk tenni a Dunaferrnél is. Tapasztalatból tudjuk, hogy a gyors átmenethez világszínvonalú technológiai partnerek támogatására, a megfelelő finanszírozási struktúrákra és egy támogató hozzáállású kormányzatra van szükség, ezért is olyan fontos e csoport megalakulása. Bizakodva tekintünk az együttműködés elé, amelynek során a CISDI-vel és a Gazdaságfejlesztési Minisztériummal közösen kidolgozzuk azokat a terveket, amelyek megvalósításával a lehető leggyorsabban fenntartható és versenyképes pályára állíthatjuk a dunaújvárosi acélművet.”

A megállapodás a zöld acélgyártást alapozza meg

A gazdaságfejlesztési miniszter kijelentette: „Az elmúlt évben nagy utat tettünk meg, hiszen míg a korábbi felelőtlen vezetés hanyagsága miatt több ezer munkahely került veszélybe, sőt tavaly decemberben még a szénellátás sem volt biztosított a gyárban, addig

ma már egy olyan megállapodás aláírásának lehetünk szemtanúi, amely az acélipar jövőjét jelentő zöld acélgyártást alapozza meg Dunaújvárosban. Ezzel több ezer munkahely kerülhet hosszú távon is biztosabb, kiszámíthatóbb helyzetbe. A Dunaferr szerepe ráadásul nemzetgazdaságilag is kiemelt, hiszen a hazai acélgyártás hozzájárul a gazdasági szuverenitás növeléséhez is.

Xiao Xuewen, a CISDI Engineering Co Ltd elnöke elmondta: „Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ismét a Liberty Groupnak dolgozhatunk a magyarországi Dunaferr acélmű zöld átalakításában és széndioxid mentesítésében. Az ívkemence projekt megvalósítása során mint mindig úgy most is, fáradtságot nem kímélve szakértelmünk legjavát nyújtjuk majd a magas színvonalú teljesítés érdekében azért, hogy minden technikai támogatást megadjunk a Liberty Group számára a zöld acélgyártás megvalósításában és az európai szén-dioxid-semlegesség elérésében.”

A megállapodás feltételei:

A Liberty és a CISDI viseli az elsődleges felelősséget a projekt műszaki vonatkozásaiért, beleértve a tervezést, a mérnöki munkát, a berendezések beszerzését és a technológiai szolgáltatásokat.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium megvizsgálja hogyan tudja támogatni a projektet, beleértve azt is, hogyan lehet megkönnyíteni az ívkemence letelepítéséhez szükséges adminisztratív folyamatokat.

A felek közösen létrehoznak egy a képviselőikből álló munkacsoportot, amely felügyeli a projekt előrehaladását, kezeli a kihívásokat és biztosítja a hatékony kommunikációt.

A felek együttműködnek annak biztosítása érdekében, hogy az új elektromos ívkemencék megfeleljenek a vonatkozó környezetvédelmi és fenntarthatósági előírásoknak, illetve a fölött teljesítsenek.