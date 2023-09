Erről az ukrán elnök a CNN-nek adott interjújában beszélt, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál is idézett. Zelenszkij egyúttal figyelmeztetett arra, hogy Kijevnek elfogadhatatlan minden olyan béketerv, amelyben Ukrajna területet adna fel.

- fogalmazott az elnök.

Trump több ízben hangoztatta, hogy újabb elnökké megválasztása esetén 24 óra alatt megoldaná az ukrajnai háborút.

Az NBC Meet the Press című műsorában vasárnap Trump arra kérdésre, hogy az általa elképzelt egyezség lehetővé tenné-e Putyin számára, hogy megtartsa az elfoglalt területeket, azt mondta: „Nem, nem. Mindenkivel tisztességes alkut kötnék”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy az ENSZ Közgyűlésén tett látogatásának fő célja az volt, hogy támogassa a hazája védelmében harcoló katonákat. Nem véletlenül vezetett első útja a Staten Island Egyetemi Kórházba, ahol sérült ukrán katonákat igyekeznek rehabilitálni.

I started my visit to the U.S. with the most important thing: meeting our wounded warriors at Staten Island University Hospital.



I thanked them all for their service and wished them a speedy recovery.



I also thanked and awarded medical personnel and the Kind Deeds foundation. pic.twitter.com/VPO5ytor7s