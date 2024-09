Az elmúlt hetekben több tucatnyi településen „adta fel” a Magyar Posta az állami feladatát, s keresett másokat a hivatal működtetésére. Az állami szolgálató honlapján augusztus végi frissítéssel megjelent azoknak a postahivataloknak a névsora, amelyek bezárnak és szeptember közepétől postapartnerként üzemelnek tovább. Ilyen lesz többek között:

a pusztakovácsi,

a szalonnai,

a nagypeterdi,

a somogyfajszi,

a szelevényi

és a tiszasasi hivatal.

Sok kistelepülésen, ahol az önkormányzat nem szállt be legalább egy helyiséggel a posta megmaradásába, a Coop-üzletekben alakítottak ki hivatalokat annak fejében, hogy a cégcsoport egy energia-korszerűsítő pályázat részeként felújíthatta az üzleteket

Az ennek részeként megkötött postai feladatellátási szerződések időtartama azonban lassan lejár, s egyelőre nem tudni, a Coop hány helyen tervezi azt újra megkötni.

Már csak mobilposta jár

Homokszentgyörgyre augusztus elejétől mobilposta jár a faluban. „Fél órát tölt itt, ami sokakat zavar, hiszen megszokták, hogy hétköznap délelőttönként mindig nyitva volt a régi posta” – mondta a Népszavának Czinke János, a falu polgármestere.

Augusztusig az önkormányzat épületében működött a szolgáltatóhely. A falu korábban is csak jelképes összeget kért bérleti díjként, ám ezt is elengedték volna, ha megmarad a fiók, akárcsak részleges nyitvatartással. A településvezetője hozzátette:

csak úgy maradhatott volna fent a hivatal, ha az önkormányzat fizeti az alkalmazottat, ám erre nincs pénzük.

A falu eddig sikertelenül keresett olyan vállalkozókat, akik postapartnerként átveszik az intézmény működtetését. A homokszentgyörgyieknek egyébként a távolabb lévő Szulokra kell eljárniuk, ha postahivatalban akarják intézni a dolgaikat, ugyanis az állami cég a szomszédos Ladon is bezárta a postát.

Az önkormányzatnak nem telik postára

Az ország másik szegletében is hasonló a helyzet, Gulyás János az ózdi járásban lévő Borsodbóta munkáspárti polgármestere elárulta, őket is „kóstolgatta” a Magyar Posta: idén tavasszal készítettek egy felmérést, s utána felajánlották az önkormányzatnak, hogy működtesse a hivatalt.

Nem bolondultunk meg. Ez egy állami szolgáltatás, minden sz..rt már ne akarjanak az önkormányzatok nyakába varrni

– kommentálta az ajánlatot a Thürmer Gyula pártját erősítő településvezető.

Gulyás hozzátette, a térségben már két postahivatal is bezártak (Csokvaományban és Csernelyben) és hamarosan őket is elérheti a „postai végzet”. A borsodbótai önkormányzat azonban ebben az esetben se fogja átvenni átvenni a szolgáltatást, mert így is nehezen jönnek ki a költségvetésükből.