Egy éve számolt be arról a sajtó, hogy eladósorba került a Torgyán-villa: akkor 950 millió forintért árulták a hatszobás, 324 négyzetméteres ingatlant, amely egy 1200 négyzetméteres telken áll a főváros XII. kerületében, a Mártonhegyen.

A politikus még 2000-ben vásárolta az ingatlant, állítása szerint 50 millió forintért. Az épület később jelentős felújításon esett át, melyek után az értékét 100-120 millió forintra becsülték.

A Pénzcentrum most ismét felfedezte a hirdetést, és több változást is észrevett a korábbihoz képest.

Az egyik az ár:

míg korábban 950 millió forintért szerettek volna túladni rajta, most 699 millió forintért hirdették meg az ingatlant.

Érdekes, hogy a paraméterek is változtak a tavalyi hirdetéshez képest. 2023 augusztusában még 324 négyzetméteresként hirdették a villát, ez 410 négyzetméterre növekedett. De nőtt a telek mérete is, amelyet a tavalyi 1213 után most 1264 négyzetméteresként írtak le.

Az ingatlanhirdetés szövegében semmilyen utalás nem szerepel arra, hogy átalakítás történt volna a házon. Felsorolják viszont a további tudnivalókat: hat szobát, valamint az alsó szinten egy külön részt, amit akár irodának is lehet használni. Mindezek mellett négy autó számára fűtött garázst, márványpadlót, finn szaunát és dézsát találhatunk a villában, amihez egy borospince is tartozik.

Az ingatlan négyzetméterenkénti ára így 1,7 millióra jön ki.

Nem titok, hogy a Hegyvidéken vannak Budapest legdrágább területei, a 12. kerületi átlagos négyzetméterár januárban 1,3 millió forint volt.