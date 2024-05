„A tavalyi adatok alapján a sörfogyasztás a volumen helyett a minőség felé mozdult el” – állítják az Auchan szakértői. A klasszikus ízek a legkedveltebbek, emellett a csökkentett energia- és alkoholtartalom került előtérbe. A legjobban a jó idő növeli meg a fogyasztást, a nagyobb sportesemények pedig pár százalékkal.

Ahogy általában a vásárlást is kétharmad arányban a nők végzik, úgy a sört is több hölgy veszi le a polcról, mint férfi. Az árérzékenység miatt ebben a kategóriában is népszerűek a kedvező ár-érték arányt képviselő sajátmárkás termékek.

Az elmúlt két évben az infláció természetesen a söröket is érintette, ami a volumen helyett inkább a minőség felé vitte a vásárlásokat. A piaci tendenciák alapján a prémium és a szuper prémium kategória sörei fejlődnek az átlag felett.

Az áruházlánc 400-féle sört tart a kínálatában, köztük a vörös, a barna és a fekete sörtől kezdve a kisüzemi sörökön át a világos sörig tényleg mindent. Az alkoholos változatok mellett a most divatos alkoholmentes sörökből is széles a választék egész évben. Megfigyelhető, hogy a sörgyáraknál a csökkentett energia- és alkoholtartalommal előállított termékek kerültek előtérbe, és egyre inkább a finomabb, lágy ízeket kínálják, amivel a fiatal felnőttek fogyasztását szeretnék elősegíteni.

Visszaszorulóban a kézműves sörök

Bár darabszámban csökkent az eladás és a minőség felé léptek a vásárlók, ugyanakkor a pár évvel ezelőtt virágkorukat élő kézműves sörökből is kevesebbet vesznek az áruk miatt. Ezek gyártása ugyanis az utóbbi időben nagyon megdrágult. Bár egész évben veszünk sört, a forgalom erős szezonalitást mutat.

Elsősorban a jó idő növeli meg a fogyasztást. Nem véletlenül, hiszen a sör azon kevés alkoholos italok egyike, amelynek viszonylag magas a víztartalma, ezért valóban hasznosan járul hozzá a napi folyadékbevitelhez.

Ezt segítik elő a gyümölcsös, illetve az alkoholmentes változatok is. A meleg időjárás jobban befolyásolja a forgalmat, mint a nagy sportesemények, azok csupán pár százalékkal növelik meg az eladásokat. Erre a 2022-es novemberi világbajnokság világított rá, amikor egyáltalán nem volt jó idő, és a közös szurkolás alatt nőtt ugyan a sörfogyasztás, de nem számottevően.

Idén viszont nyáron lesznek a nagy sportesemények, a labdarúgó Európa-bajnokság és az olimpia, amelyek várhatóan a jó idővel együtt már jelentős forgalomnövekedést eredményeznek majd. Bár a szezonalitás tartja magát, az is megfigyelhető, hogy a fogyasztás egyre jobban kitolódik, és már nem csak a nyár slágerterméke a sör. Különösen a klasszikus ízek fogynak jól egész évben.