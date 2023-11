Létezik egy magyarországi rendezvény, amelyre a világ minden tájáról évről évre mintegy félezer jelentős cégvezető és kommunikációs szakember látogat el, hogy előadóként vagy hallgatóként a részese lehessen. Ez a konferencia a 2001 óta évente megrendezett nagy múltú Brand Festival.

A rendezvénynek idén ősszel a budapesti Etele Plaza adott otthont, azzal az alapvető céllal, hogy befogadja, összegyűjtse és szakmai munícióval lássa el a márkaépítés- és menedzselés iránt érdeklődő ágazati szereplőket, valamint hogy a mindennapi üzleti gyakorlat szerves részévé tegye a márka alapú gondolkodást.

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

A Brand Festival márkakommunikációs konferencia idei gondolatébresztő mottója így hangzott: The old has gone. The new is here. Vagyis: A régi elmúlt. Itt van az új.

Az újdonság pedig, ami valósággal berobbant a mindennapjainkba, nem más, mint a mesterséges intelligencia (AI), amiről a konferencia előadói különböző látószögekből mondták el véleményüket, tapasztalatukat.

Az egyik előadó pedig Orbán Ráhel, a BDPST Group kreatív igazgatója, a BDPST Koncept ügyvezetője volt.

Szállodaipari szakemberként főként branding és marketing területen dolgozom a vendégélmény növelésén, és azt vizsgálom, hogy a legújabb technológiák, mint például az AI miképpen alkalmazhatók erre

– kezdte Az érzelmi és a mesterséges intelligencia viszonya az idegenforgalmi szektorban című előadását Orbán Ráhel.

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

A szakember kitért a szenzitív piacismeret, a kreativitás, a csapatjáték fontosságára is, de leginkább nyilvánvalóan a konferencia címadó témájáról, a mesterséges intelligencia kreativitásra gyakorolt pozitív és negatív hatásairól osztotta meg a gondolatait a hallgatóságával, azon keresztül, hogy tapasztalata szerint miként jelenik meg az AI a szállodaipari háttérfolyamatokban és a vendégélményben.

Bár a ChatGPT megjelenésével a közvélemény csak nemrég szembesült a mesterséges intelligencia térnyerésével, ám a szállodaipar lényegében már évek óta alkalmazza az ezen alapuló szoftvereket – hangsúlyozta a BDPST Koncept ügyvezetője, és részletesen elmagyarázta, hogy szakmájában az AI minden egyes fázisban, a vendég utazási döntésétől kezdve, a szobafoglaláson és a szállodában tartózkodáson, valamint a számla kiegyenlítésén át, egészen a vendégélmény utókövetéséig minden egyes ponton a háttérben segíti a szállodaipari szakembereket a hotelek eredményes üzemeltetésében.

Mi a BDPST Konceptnél az úgynevezett »guest jorney«, vagyis a vendégutazás folyamatában azt a feladatot látjuk el, hogy az adott szakaszokban minél eredményesebben elérhessük azt, hogy a szálloda narratívája megértésre találjon a vendégekben

– fogalmazott Orbán Ráhel.

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

A technológia a szállodaiparban azonban beton biztosan kell, hogy működjön a mindennapokban, ezért minden újdonságot csak akkor érdemes bevezetni, amikor már kiforrott megoldások állnak rendelkezésre a piacon – hangsúlyozta Orbán Ráhel, példaként említve, hogy cége legújabb szállodájának tervezésekor nyolc évvel ezelőtt felmerült, hogy a szobák nyitásához már talán nem is lesz szükség kulcskártyákra, hiszen minden okostelefonról vezérelhető lesz, csakhogy az előadó ennek egyelőre nyomát sem látja.

Az AI kétélű fegyver

Nem teljesen egyértelmű, hogy a mesterséges intelligencia a szállodaiparban teljes értékűen helyettesíteni tudja az emberi erőforrást.

Valójában azt látjuk, hogy nagyon sok esetben támogatja a munkánkat, segít a döntéshozatalban, de egyelőre nem feltétlenül képes arra, hogy az emberi munkát és jelenlétet helyettesítse. Éppen ezért úgynevezett hibrid megoldásokra van szükség

– fogalmazott Orbán Ráhel, hozzátéve, hogy az AI egy kétélű fegyver, amit ha tudunk használni, jelentős eredményekhez vezethet, de ha nem ismerjük a működése mikéntjét, akkor sokkal több hibát lehet felhalmozni az alkalmazásával.