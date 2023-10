„Megtörténhet, hogy az AI világkatasztrófához vezet, de ez csak valamilyen emberi cselekedet felnagyítása lehet, nem önállóan a mesterséges intelligenciáé” – húzta alá Dörlfer Viktor, a University of Strathclyde docense, a „What every CEO should know about AI” című könyve szerzője a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) mesterséges intelligencia (AI) témában tartott kerekasztal-beszélgetésén.

Lóránd Balázs, a Continental Autonomous Mobility Hungary vezetője elmondta: a gép gyorsabban képes észlelni például az akadályokat, mint az ember. Ideális esetben pont ezért sokkal biztonságosabb az önvezető autó. Korábban mi is megírtuk, hogy csak úgy tudjuk megelőzni a halálos baleseteket, ha nem az emberek vezetnek, hanem a gépek, akik képesek akár egymással is kommunikálni az utakon.

A szakértő kiemelte: a hagyományos programozásnak vannak határai, hiszen nem elegendők már az olyan feltételezések, hogy milyen színű a tábla vagy milyen felirat szerepel rajta. Neurális hálókkal kellene végezni ezt a feladatot, amelynél egy tanító adathalmazt kap a számítógép. Olyan, mint amikor egy gyermeknek elmagyarázzuk, hogy „ez és ez egy autó” és utána a harmadiknál már magától mondja, hogy „apa, ez egy autó”. Valahogy így működik a képfeldolgozás is, amelyet egy neurális alapú szoftverebe integrálva sokkal biztonságosabb közlekedést érhetünk el.

„Mindenki szeretne foglalkozni a mesterséges intelligenciával, látják benne az erőt és a lehetőséget” – erről már Lőcsei Tamás, a PwC Magyarország vezérigazgatója beszélt, aki szerint fontos, hogy a vállalatok minél több hasznosítási lehetőséget kidolgozzanak.