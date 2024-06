A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában a mai napon összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre – írják az Economxnak elküldött közleményben.

A nyomozó főügyészség korrupciós bűncselekmények miatt folytat nyomozást, amely ügyben jelenleg több helyszínen – köztük a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatnál – zajlanak eljárási cselekmények.

A nyomozó főügyészség által szervezett

összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban – az ügyészség felkérésére – a Készenléti Rendőrség állománya is közreműködik.

Az ügyről részletesebb tájékoztatást várhatóan szerdán adnak.

A nyomozás egyébként nem most kezdődött: hasonló indokra hivatkozva a Központi Nyomozó Főügyészség már márciusban is több helyszínen akciózott, és elrendelte négy személy őrizetbe vételét. A gyanú szerint egy férfi a kft.-jén keresztül szolgáltatások nyújtására, illetve eszközbeszerzésekre fiktív szerződéseket kötött a Budapest Főváros III. Kerület – Óbuda-Békásmegyer önkormányzattal, illetve az egyik gyanúsított társa által kijelölt két gazdasági társasággal. Azt is állították, hogy a fiktív szerződésekből beérkezett pénzt készpénzben felvették és

korrupciós célokra fordították.

Az őrizetbe vételek és a korrupciós vád óta a helyi Fidesz Kiss László, a kerület (azóta egyébként újraválasztott) DK-s polgármesterének lemondását követeli, emellett aláírásokat is gyűjtöttek távozásáért. A márciusi letartóztatások másnapján a kerületi Fidesz vezetője, Puskás Péter rendkívüli testületi ülést kezdeményezett, mivel szerinte „tisztázniuk kell, mi történt”.

A polgármester ezt akkor azzal magyarázta, hogy a Fidesz elkezdte kampányát a kerületben. „Természetesen önkormányzatunk együttműködött. A dokumentumok többévesek, teljesen nyílt eljárásokra vonatkoznak, és ezért érthetetlen számunkra, hogy miért nem a szokásos módon, írásban kérték be ezeket” – írta korábban. Közölte azt is, hogy az eljárás hivatali dolgozót, önkormányzati tisztségviselőt, illetve az intézményrendszerükben dolgozó munkatársat nem érint. „Az eljárás, aminek önkormányzatunkat kitették, méltatlan és tisztán a kampánnyal összefüggő politikai szándékot tükröz” – tette hozzá.

Kiss Lászlót azóta egyébként újraválasztották, a teljes ellenzék támogatását bíró régi-új polgármester a szavazatok 47,11 százalékát kapta, míg kihívója, a fideszes Bús Balázs 38,56 százalékot.